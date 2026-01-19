蔥油餅夫妻遭啃老兒殺害！地標改「永久歇業」 老饕留言悼念

監視器錄下２人擺攤做生意過程。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲一對開攤車販售蔥油餅的夫妻，前天（17日）晚間被長期啃老的逆子殘忍殺害，目前蘆洲警方正在追緝逆子當中；而夫妻倆的蔥油餅攤，稍早有已GOOGLE地圖標示為「永久歇業」，另有不少網友湧入評論區哀悼「從小吃到大的蔥油餅，祝福老闆跟老闆娘一路好走」。

該間蔥油餅攤已被改成永久歇業。（圖／翻攝自Google地圖）

據悉，67歲廖姓丈夫與75歲許姓妻子，平日每天上午10點出門，駕駛貨車到三重仁愛街販售蔥油餅，賣完就收攤返家，擺攤已有35年，由於每份蔥油餅只要25元，價格相當低廉又美味，在當地是有名的銅板美食，過去更吸引不少美食部落客、YTR爭相到場分享。

不少網友湧入悼念。（圖／翻攝自Google地圖）

而查看GOOGLE地圖可見，夫妻倆經營的蔥油餅地標，已被網友改成「永久歇業」，許多網友也到地標底下留言悼念「很喜歡你們，一路好走，真的太難過了，祝福你們在天上一起快樂平安」、「雖然沒有吃過，但看到新聞心情很沉重、很難過，願老闆、闆娘一路好走，願你們安息，在另一個世界不再辛苦」、「從小吃到大的蔥油餅 ~ 1/17星期六下午我還有去光顧...辛苦了~ RIP」。

