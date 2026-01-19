蔥油餅夫妻遭啃老逆子冷血殺害 房東不捨：他們人很好

李姓房東受訪。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲一對在三重開攤車賣蔥油餅的夫妻，前天（17日）晚間，遭到啃老逆子冷血連砍10多刀身亡，逆子犯案後隨即逃離現場，目前正由蘆洲警方積極追緝當中；而其房東聞訊趕來，接受媒體採訪時透露，夫妻倆為人和善，從他父親那代就開始向他們家租屋，至今已至少20至30年之久，每個月房租從不拖欠，甚至還會提早1、2天給，至於兒子則是鮮少遇到，並不清楚他們家的狀況，至於鄰居則說，案發當晚曾聽到哀嚎聲，但不清楚甚麼狀況。

廣告 廣告

據悉，67歲廖姓丈夫與75歲許姓妻子平時在三重自強路五段、仁愛街口擺攤賣蔥油餅，每天上午10點出門開賣，賣完就返家休息，由於價格便宜又好吃，去年還曾有美食部落客特別撰文，大讚是「隱藏版CP值爆棚銅板價美食」。

警方在廖男棄置的車輛內查獲開山刀等物。（圖／翻攝畫面）

《EBC東森新聞網》今天（19日）前往案發現場時，正巧李姓房東在現場，房東透露，這對夫妻向他們承租房子已有20至30年之久，從他的父親就開始承租，以每月1萬元承租2房1廳1陽台的居住空間，另附有停車位，停放他賴以維生的蔥油餅餐車。

李姓房東表示，夫妻倆為人和善，人都很好，但每月除了收租外，與他們交流不多，平時都是8號收租，但他們都會提前給付房租；至於兒子的部分，則比較少遇到，因此並不清楚他的狀況，也不清楚一家三口家庭狀況是否和睦。

警方在現場拉起封鎖線。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

新北啃老男10多刀殺雙親！ 監視器錄下冷血犯案過程

蘆洲夫妻身中10餘刀倒臥血泊 兒離家失聯涉嫌重大

新北警生力軍報到！ 警專210名結業生今分發報到

