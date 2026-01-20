蔥油餅夫妻遭啃老逆子「剁豬肉式」狂砍37刀 警曝最新案情細節：闡述過程麻木不仁

新北市蘆洲區近日發生弒父母凶殺案。（翻攝畫面）

新北市蘆洲區近日發生弒父母凶殺案，一名36歲廖姓男子37刀手刃雙親後，逃亡45小時後於新莊區落網。經初步檢視死者廖父、廖母的遺體，合計共中37刀，且凶嫌宛如跟「剁豬肉」一樣，亂刀剁爛自己母，毫無人性。

經檢警初步檢視，廖父、廖母的遺體，合計共中37刀，2人傷勢集中在頭部，且宛如被「剁豬肉」一樣，遭兒子亂刀剁爛，傷勢刀刀見骨，毫無人性可言，至於2人致命傷為何處，則待明（22日）下午由法醫進一步解剖釐清。

據了解，廖男正值壯年卻啃老、不務正業，每月向父母領5000元零用錢，疑不滿零用錢太少才會動手殺人，今（20日）做筆錄時，表示從小父母就會打他，犯案當天向母親要錢，但對方要給不給的，之後父親回家，雙方爆發口角衝突，才會憤而殺人。據《ETtoday》報導，承辦員警透露，廖嫌僅在被圍捕時露出緊張神情，帶回分局偵訊過程、闡述殺父母細節時，語調及情緒相當平靜冷血，未有任何低落、後悔及難過，其麻木不仁，令人髮指。

回顧整起事件，在三重仁愛路經營蔥油餅小貨車的廖姓夫婦，18日被發現陳屍於家中，警方認為廖男兒子涉有重嫌展開追緝，並於19日當晚於新莊將人逮捕歸案，廖男到案供稱，不滿父母給的生活費金額，憤而持開山刀先弒父、再弒母，不過檢視人員發現，廖母血跡較乾，廖父血跡較濕，研判廖母可能先遇害。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

