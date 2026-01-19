蔥油餅夫妻遭獨子砍37刀！ 警揭追捕過程：兇嫌曾多次向父母討錢

新北市蘆洲發生驚悚雙屍命案，一對年邁廖姓夫妻靠賣蔥油餅維生，疑似遭獨生子砍37刀殺害。涉嫌重大的獨子今（19）日晚間落網。警方指出，兇嫌曾多次向父母討錢，但是否因財務問題痛下殺手，仍待進一步釐清。

涉嫌殺死蘆洲雙親的獨子在今晚落網。圖／台視新聞

蘆洲分局副分局長林子翔晚間召開記者會說明案情，指出兇嫌於17日晚間持刀殺害雙親後，騎機車往三重方向逃逸，隨後將機車停放在三重市區，並把兇刀丟棄在車廂置物箱內，再搭乘計程車前往新莊市區。下車後，他揹著背包在新莊市區內漫無目的閒晃。

林子翔表示，警方接獲報案後，與新北市刑大鷹眼隊、外勤小隊、新莊分局共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。在調閱數百支監視器，最後鎖定兇嫌逃亡路線、行蹤，並在今晚6點多，於新莊巷弄內發現其蹤跡並將他逮捕，依殺害直系血親尊親屬罪移送地檢署偵辦。

至於犯案動機方面，警方在訪查鄰居曾聽聞，他多次向父母親索討金錢，但是否因財務問題痛下殺手，警方還需深入釐清。

責任編輯／陳俊宇

