蔥油餅夫妻遭逆子共砍69刀亡 高大成怒：太離譜

震驚社會的新北蘆洲蔥油餅老夫妻遭親生兒子殺害的命案，含辛茹苦養大的獨生子竟然殘忍殺害雙親，檢方進行解剖，發現遇害的老夫妻總共被獨子猛砍69刀，其中媽媽身中43刀，爸爸則是26刀。法醫高大成研判，逆子當時追砍父母，這根本就要置人於死，太離譜。

蘆洲夫妻被獨子狠心砍殺奪命，22號下午，檢警解剖，包括第一時間發現遺體的死者表妹，及其他親友都到場，要釐清命案是否有下藥可能，及砍殺父母前後順序，致命死因。

死者親友（1／20）：「下來啦，你老爸老媽養你這樣對嗎，下來啦，垃圾。」

死者親友悲憤，在移送時拍打車窗飆罵，嫌犯下手兇殘，朝親生父母狂砍69刀，媽媽傷勢集中頭部遭砍43刀，爸爸則是脖子肩膀被砍26刀，兩人都有抵抗痕跡。

法醫高大成：「（傷口）後腦勺一般都是想要跑，就是說已經擋不住了，我要跑還沒死的時候，想要跑比較有可能，砍到後腦勺跟後背，這是有追砍的現象，追砍就是一定要置你死地，你要跑也不讓你跑，這實在是有夠慘非常離譜。」

死者親友透露，夫妻倆近40歲才生下獨子，對嫌犯十分疼愛，靠著賣25元銅板價蔥油餅養大他，每個月提供的金援大約4萬塊，但嫌犯幾乎沒有工作經驗，經濟來源全是父母，沉溺手機電腦遊戲，疑似不滿今年父母要斷他金源，要求出門工作，因此預謀買開山刀痛下殺手。

記者vs.殺害父母嫌犯（1／20）：「為什麼會這樣殺害他們呢。」

36歲嫌犯被收押禁見，說不滿長期打罵教育，被斷金援忍很久了，這讓親友相當悲憤！

