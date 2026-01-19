蔥油餅夫妻遭逆子殺害！最後擺攤畫面曝光 Google高評變「永久歇業」

遇害的廖姓、許姓夫妻長年在三重仁愛街販售蔥油餅，深受在地居民喜愛，引發網友集體哀悼。（圖／翻攝自Google Map）

新北市蘆洲區近日發生一起重大命案，一對經營蔥油餅攤的小貨車夫妻遭到殺害，引起社會廣泛關注。根據媒體報導，兩人倒臥住家客廳，身中十餘刀，現場血跡斑斑，警方鎖定其36歲兒子廖姓男子為重大嫌疑人，正積極追緝中。這對遭殺害的夫妻，長年以開小貨車販售蔥油餅維生，平實的價格與親切的服務深受在地居民與網友喜愛。意外發生當天，夫妻倆仍照常出攤，販售畫面甚至被網友拍下貼文悼念。有眼尖網友還發現該店在Google地圖上的營業狀態已改為「永久歇業」。

小貨車蔥油餅在Google Map上獲得4.9高評分，許多網友留言表示從小吃到大，如今再也吃不到。（圖／翻攝自Google Map）

這對老夫妻經營的「小貨車蔥油餅」，在Google地圖上擁有高達4.9分的好評。據悉，這對夫妻多年來在三重仁愛街「大埔鐵板燒」前擺攤販售蔥油餅，每日上午約10時出車營業，售完即收攤返家。他們販賣的蔥油餅口味單純，卻憑藉酥脆餅皮與獨門辣醬贏得顧客青睞。每份售價僅25元，被許多在地人譽為「隱藏版銅板美食」。

社群平台上也湧現一波留言哀悼潮，有人寫道：「真的沒想到會發生這種事」、「小時候的味道沒了」、「謝謝您們的用心，一路好走」，網友情緒沉重，紛紛表達對這對努力經營生活老夫妻的追思與惋惜。多位網友更留言表示：「從小吃到大，味道始終如一」、「老闆娘態度親切，詢問醬料從不馬虎」、「小時候每天放學都會跟阿嬤來買」，點滴回憶浮現，令人唏噓。

意外發生當天，這對平日開著小貨車販售蔥油餅的夫妻、67歲廖姓男子與75歲許姓女子仍照常出攤，不過下午家屬聯繫不上兩人，循聲音推斷人在屋內卻無人應門，報警後由鎖匠開門，赫然發現兩人倒臥血泊中，現場血跡斑斑，而經檢警初步相驗，兩人明顯死亡，雙手均有防禦傷，顯示曾激烈搏鬥。

警方指出，廖翁後腦與手部合計有24處刀傷，許婦則有13處，兩人總計遭砍37刀，幾乎刀刀見骨。鑑識人員到場採證時，因地上血跡過多，幾乎無法站立，研判死者當場失血過多致死。據宮廟相關人士透露，男死者廖姓老闆曾為當地乩身，平日晚間常在廟中協助問事。如今夫妻雙亡，消息震驚熟識的信眾與顧客，社區陷入哀慟。

警方鎖定其36歲兒子廖姓男子為重大嫌疑人，調查顯示，廖男疑似因金錢糾紛與雙親發生衝突，情緒失控持開山刀行凶。警方透過監視器追查到廖男可能的逃逸路線，並在三重區三和路四段某巷內發現其遺棄的機車。經清查，機車置物箱內發現一把疑似作案用的開山刀，目前已送驗，警方持續擴大調查與搜索。警方也已組成專案小組，全面調查案情，並呼籲民眾提供廖男相關行蹤線索，共同協助儘速緝捕嫌犯，還受害者與社會一個公道。













