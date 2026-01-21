蔥油餅夫妻遭逆子砍37亡 遭冒名募款...家屬無奈發聲

蔥油餅夫妻家屬今（20）日發布聲明澄清，表示目前僅希望低調處理後事，並未發起任何募款行為。（圖／翻攝自Google Maps）





新北蘆洲逆子廖聰賢，只因不滿賣蔥油餅拉拔自己長大的雙親，每月只給5千零用錢，17日晚間涉嫌持刀殺害父母，遭裁定羈押且禁止接見通信。現在卻傳出有人假冒家屬名義對外募款，家屬也發布聲明澄清，呼籲民眾，避免轉傳未經查證的募款資訊，以免善心遭不法人士利用。

逆子下手狠

啃老逆子廖聰賢17日晚間9時許，冷血殺害雙親後，逃亡45小時，19日晚間6時15分落網，而案發後鑑識人員在現場採證，檢方與法醫在現場相驗時，赫見廖姓父親身中24刀、母親則是13刀，確切刀數仍待解剖時釐清，而更讓人傻眼的是，母親的頭骨幾乎被砍到塌陷。而廖聰賢因不滿雙親，每月只給5千零用錢，17日晚間涉嫌持刀殺害父母，法院審酌相關事證後認為，廖聰賢涉犯刑法第272條之殺直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所涉罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡及勾串滅證之虞，有羈押之必要，昨（20日）裁定羈押且禁止接見通信。

家屬發現近日有人假冒名義對外募款，因此發布聲明澄清，表示並無對外發起任何形式的募款活動或捐款帳戶，請大家勿轉發未經證實的募款資訊，以免愛心被有心人士利用。

家屬聲明全文：

感謝社會各界對蘆洲命案的關心與關愛。針對近日各界詢問捐款事宜，家屬在此鄭重聲明：目前我們並無對外發起任何形式的募款活動或捐款帳戶。近日，若有接獲以 「蘆洲蔥油餅老夫妻命案」或家屬名義要求匯款、捐助之訊息，皆為不實詐騙。家屬目前只希望安靜處理後續事宜，懇請大眾尊重隱私，切勿轉發未經證實的募款資訊，以免愛心被有心人士利用。

