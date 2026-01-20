蔥油餅夫妻遭36歲逆子砍死 名嘴嘆悲劇： 冷血算計

新北蘆洲一對靠賣蔥油餅維生的夫妻，遭獨生子砍殺37刀致死。（圖／蕭宥彤攝）

新北蘆洲一對靠賣蔥油餅維生的夫妻，遭獨生子砍殺37刀致死，動機竟是向父母討錢不成，心生不滿痛下殺手，對此，名嘴狄志為點出3大關鍵，語帶無奈表示：「最終釀出難以回頭的悲劇」。

狄志為表示看到這則人倫悲劇的報導，震驚到徹夜難眠，誰能料想到養了36年的小孩，居然會是讓自己命喪黃泉的兇嫌，沒想到犯案後遭警方訊問，竟毫無悔意表示父母一個月只給5000元生活費，早就對此心生不滿，積怨許久才會痛下殺手，眼見兇嫌這般恐怖行徑，讓狄志為感概表示：「這不是情緒失控，是冷血算計，他是不知道父母的苦？選擇全然無視」。

狄志為得知這則人倫悲劇的報導，震驚到徹夜難眠。(圖／臉書)

狄志為強調這絕非個案，畢竟社會上有太多家庭表面平靜，實則支離破碎，「有太多孩子長大了，卻沒有成熟，有太多父母老了，卻還背著孩子的重量前行」，接著強調情感失衡、角色錯位、安全網缺口三要件，由於是一環扣著一環，才會釀成難以回頭的悲劇，呼籲所有人要多正視這類型問題，畢竟難保不會有下一次的悲劇發生。

據了解，兇嫌殺死父母逃亡時，完全不敢使用手機、證件，全靠現金度日，遭警方訊問時雖表示「先殺父再殺母」，不過鑑識人員經過調查後，研判母親應該先遇害，確切犯案過程仍有待釐清。

