蔥油餅夫妻「40歲才得子」遭兒砍殺 姪子爆零用錢真相：月拿4萬

【緯來新聞網】新北市蘆洲區發生雙屍命案，一對夫妻廖男和許女被發現陳屍住處，兇手是36歲獨子，他供稱不滿父母給的零用錢太少，要求增加額度遭拒，加上從小被打罵到大，懷恨在心。然而，廖男的姪子透露，廖嫌自20多歲開始就不斷要錢，1個月至少拿3、4萬，把父母辛苦賺來的錢都花光，感嘆「太寵了」。

蘆洲一對夫妻被殺，兇手正是36歲獨子。（圖／翻攝畫面）

警方昨（19日）晚在新莊逮捕廖男兒子，當時身上僅剩587元，他供稱從小被父母嚴格管教，一路打罵到大，已經忍很久了，早就想殺死父母；因不滿母親每月只給5000元零用錢，當天希望多給一點，遭拒後情緒失控，待父親返家後又起口角衝突，結果爆發2死的悲劇。



死者廖男的姪子今天向《ETtoday新聞雲》透露，許女40多歲才跟神明求來這個兒子，對他十分寵愛，沒想到卻是來討債的，廖嫌從20多歲就不斷要錢，每次都是好幾千，1個月至少拿3、4萬，駁斥根本不只5000元。



廖男姪子心痛表示，廖男和許女一份蔥油餅才賣25元，賺的錢都給兒子揮霍光，兩老至今還在租房子，真的很可憐，感嘆很善良、老實，實在是因為太寵了，就算廖男阻止也沒用。



姪子更提到，廖嫌非常宅，平常看到父母工作忙碌，也不會幫忙搬做蔥油餅麵團用的麵粉，宮廟也不常來，就是待在家無所事事，逢年過節也很少出現，總之就是一個好吃懶做的人。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

