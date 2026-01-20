蔥油餅夫婦被砍37刀慘死 逆子移送遭親友怒吼「他全程摀臉」

社會中心／徐詩詠報導

新北市蘆洲日前發生一起驚悚雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭亂刀砍死，凶手砍殺兩人總共37刀之多。警方追查認為36歲的獨子涉有重嫌，廖男於昨（19）日遭警方逮捕。今（20）日廖嫌在移送過程中，直接用雙手摀住臉，生怕自己真面目曝光。被害者家屬氣憤難平，在一旁徒手敲車窗，怒嗆廖嫌是「畜生、垃圾」。





廖嫌棄車三重 改搭計程車往新莊躲藏

回顧案情，廖男父母長年在三重地區販售蔥油餅，已有30年歷史，在地方小有名氣。親友多日聯繫不上，前往其租屋處查看，赫然發現夫妻倆陳屍屋內，身上皆有10多處刀傷，且已死亡多時。警方指出，廖姓老翁傷勢集中於後腦、雙手及手肘部位；許姓老婦則多集中在雙手、後腦與背部，兩人合計共37刀，且刀傷深可見骨，顯示廖嫌殺意相當明確。涉嫌犯下弒親重嫌的廖男，案發後先騎機車至三重三和路四段棄車，隨即改搭計程車前往新莊，疑似刻意製造斷點。之後又在新莊某公園旁工地連續睡了兩晚，直到昨晚於新泰路遭警方當場逮捕。

廖嫌面對鏡頭拍攝，急忙用手摀住臉。（圖／翻攝畫面）





戴口罩仍急摀臉 親友怒嗆「垃圾」

今日稍早在移送過程中，現場媒體詢問廖嫌「殺害父母是否後悔？」時，他全程不發一語，在警方指示下坐進警車。儘管已配戴口罩，面對鏡頭拍攝時仍連忙舉起雙手遮臉。此時，受害者家屬情緒激動，在一旁怒捶車窗，要廖嫌下車面對，並高聲怒喊：「出來啦！畜生！出來啦垃圾！」顯示其凶殘行徑讓親友難以接受。

家屬氣憤怒罵廖嫌是垃圾。（圖／翻攝畫面）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

