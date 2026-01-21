蔥油餅夫婦遭「啃老兒」殺害 專家警告：父母1行為藏危機

新北市蘆洲區近日發生一起弒親悲劇，36歲兇嫌廖聰賢因不滿父母未準時給零用錢，持刀殺害67歲父親及75歲母親，對此，台灣小螞蟻教育關懷協會秘書長吳淑美表示，啃老族長期依賴父母金援，自尊心高又敏感，易將父母的關心解讀為控制或羞辱，若父母放不下孩子，長期提供金援且未設限，一旦需求未被滿足，可能引發極端情緒，甚至採取攻擊行為。

老夫婦在三重經營蔥油餅攤，40多歲才向神明求子成功，廖嫌從20多歲起就多次向母親索取生活費，每月至少討3至4萬元，即便家中需繳房租，廖嫌花費仍毫無節制。事發當日，他因母親延遲給5000元零用錢，情緒失控，引發家庭悲劇。

廣告 廣告

警方調查指出，廖嫌平日遊手好閒，2015年曾因接觸第三級毒品受裁罰，親友也透露，他生活封閉、沉迷電玩，平時很少幫忙家務，好吃懶做，也不關心父母工作，逢年過節鮮少出現，對家庭缺乏責任感。

據《鏡報》報導，吳淑美指出，啃老族因長期缺乏社交經驗，挫折容忍度低且自尊心敏感，容易將父母的關心誤解為控制或羞辱，這族群通常抱有「受害者心態」，認為自身問題源自原生家庭，因此易將父母提供的金援視為理所當然，若父母放不下孩子，長期提供金援且未設限，一旦孩子需求未被滿足，加上言語摩擦，可能引發強烈焦慮與極端情緒，甚至對父母採取攻擊行為。

★《中時新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多中時新聞網報導

胡宇威《星廚》挺進4強被餐廳招攬

春節急診不塞車 台大首開公床

經典賽》柯蕭為國復出 日本隊追加11人