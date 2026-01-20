蔥油餅夫婦「滿手傷」慘死刀下 高大成分析：賭兒不會真砍

社會中心／徐詩詠報導

新北市蘆洲日前發生一起驚悚雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭亂刀砍死，凶手砍殺兩人總共37刀之多。警方追查認為36歲的獨子涉有重嫌，廖男遭警方逮捕後，辯稱自己是認為父母管教太過嚴格才痛下殺手。對此，由於廖姓夫婦雙手皆出現大量砍傷痕跡，法醫高大成也分析背後可能原因。









蔥油餅夫婦「滿手傷」慘死兒開山刀下 高大成分析1關鍵：賭他不會真砍

廖嫌用開山刀砍死父母。（圖／翻攝畫面）





親友失聯報警 進門驚見雙屍

整起事件之所以會曝光，在於親友無法聯繫到廖姓夫妻，便前往租屋處查看，進門後發現兩人已經死亡多時。警方獲報抵達現場時，廖姓老翁的傷勢集中在後腦、雙手與手肘部位；廖姓老婦則多集中於雙手、後腦與背部，死者刀傷深可見骨，顯示兇手殺意相當明確。

廣告 廣告





蔥油餅夫婦「滿手傷」慘死兒開山刀下 高大成分析1關鍵：賭他不會真砍

高大成指出，夫婦雙手大量傷痕屬防禦性傷口。（圖／民視新聞資料照）





高大成揭「防禦性傷口」成因 談判失控釀命案

至於為何兩人雙手會有密集刀傷？根據《ETtoday東森新媒體》報導，高大成分析，這屬於典型「防禦性傷口」，研判死者生前曾空手奪刀。他解釋：「這種情況多半發生在親人之間，因為親人之間，會賭對方不敢真的動手。」高大成進一步指出，當子女被金錢壓力逼至極限，向雙親索討錢不成，衝突就可能失控。他猜測，本案可能是在談判過程中發生口角，廖嫌先以重物攻擊雙親，隨後對方清醒試圖阻止，讓廖嫌才改以持刀殺人。









蔥油餅夫婦「滿手傷」慘死兒開山刀下 高大成分析1關鍵：賭他不會真砍

廖嫌遭逮辯稱父母管教過於嚴格。（圖／民視新聞資料照）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：蔥油餅夫婦「滿手傷」慘死兒開山刀下 高大成分析1關鍵：賭他不會真砍

更多民視新聞報導

「開山刀逆子」37刀殺死雙親 楊皓如嘆：父母別留錢給孩

蘆洲開山刀命案「兒砍父母37刀」！遭逮辯稱6字預謀動手

蘆洲逆子涉「開山刀劈死雙親」 高大成曝動手可能2原因

