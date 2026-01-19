蔥油餅老夫妻身中數十刀家中亡 警逮涉案獨子

新北蘆洲一對老夫婦陳屍客廳。（圖／東森新聞）





新北蘆洲命案！1對老夫婦陳屍客廳，全身各有10多處刀傷、手部還有抵抗搏鬥的跡象，死亡快一天。警方鎖定夫妻倆的獨子涉有重嫌，就在剛剛，晚上6點多，在新莊新泰路一處巷弄逮到人。



18號中午12點多，親戚們站在公寓前焦急萬分，因為一直聯絡不上人急忙報案，等到員警帶著鎖匠來開門，竟然發現夫妻倆陳屍屋內死亡快一天。

附近鄰居：「他們家屬在對面，三個坐在廟那裡就在哭啊，問了才知道，不是自殺好像是凶殺。」

附近美髮廳：「就是因為他每個禮拜，都會去他妹妹那邊玩，消遣打撲克牌，他妹妹就說欸奇怪，今天怎麼沒有打電話來。」

警方第一時間封鎖現場採證調查，因為老夫妻倒臥客廳，兩人傷勢嚴重，各有10多處刀傷，明顯死亡，太太的背部、後腦、左右手；丈夫的後腦左手，而且還有抵抗搏鬥的跡象，疑似直接用手接刀，警方鎖定夫妻的36歲獨子涉有重嫌。

根據了解死者生前最後一個去的地方，就是這間宮廟，離家車程10分鐘，他待了3個多小時後回家。17日晚間9點07分人才剛到家，過不到半小時，涉案的獨子也離開，但他很快就棄車逃逸，警方還在機車內查扣一把清洗過的開山刀。

死者房東：「是有聽我姪兒在講說，（17日）傍晚九點多有聽到吵雜聲音。」

法醫高大成：「我想照理說可能是這樣，他先把他爸媽打昏，要拿錢要幹嘛之後，爸媽又醒過來，醒過來之後沒辦法了，就拿刀去殺。」

家屬悲痛萬分，警方已經逮捕涉案的老夫妻獨子調查當中。

