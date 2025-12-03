蔥滿勝算、這琬最惠！民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長

民眾黨通過選舉決策委員會之舉薦，徵召台灣民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026年宜蘭縣長。（圖片來源／民眾黨提供）

台灣民眾黨今(3)日舉行中央委員會，會中通過第三波公職人員選舉提名選區及名額，並通過選舉決策委員會之舉薦，徵召台灣民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026年宜蘭縣長。會後記者會由黨主席黃國昌、2026年宜蘭縣長提名人陳琬惠、中央委員、黨公職共同出席，展現全黨團結氣勢與決心，陳琬惠也承諾宜蘭鄉親，將秉持以「執行力」為民服務的核心價值，「用行動改變宜蘭」，一起為宜蘭翻轉未來。

廣告 廣告

民眾黨競選宜蘭縣長，推出陳琬惠角逐

黃國昌表示，母親就是在宜蘭縣羅東長大，「自己也算是半個宜蘭人」。在今日徵召陳琬惠代表台灣民眾黨參選宜蘭縣長，將陳琬惠「嫁給宜蘭，當宜蘭人的女兒」。黃國昌強調，陳琬惠深耕宜蘭，無論有無公職身分，從來沒有離開過，卸任立委至今持續為民服務，爭取福利。台灣民眾黨選決會及中央委員會一致同意並通過徵召陳琬惠參選，未來全黨都會是陳琬惠最堅強的後盾。

陳琬惠首先向宜蘭鄉親表示「正式向鄉親遞交履歷、應徵宜蘭縣長一職」，自己已為宜蘭擘劃未來30年發展建設的願景，在科學、理性與務實的價值實踐下，以 「實踐承諾的行動力」、「共創願景的親和力」與「善用資源的創新力」，結合「三大主軸、九大政策」，為宜蘭帶來改變。

陳琬惠表示，宜蘭鄉親長期以來是「不看黨派、只看人的表現」，並肯定已故縣長陳定南 當年執掌縣政時的執行力，讓宜蘭從台灣後山蛻變為縣市治理典範。但近年來，宜蘭多位領導者，對公共利益的怠惰、毫無章法的治理態度，導致蘭陽平原失去光彩，白白浪費前人所建立的美好基礎，更讓宜蘭迷失方向。因此陳琬惠將以具體行動，為宜蘭注入新動能，擘劃出「三大主軸 × 九大政策」重點內容包括 :

高鐵建設：以 TOD 帶動宜蘭轉型，讓交通成為發展的引擎

第一陳琬惠將推動「南港東移」，打造宜蘭腦工業基地。結合高鐵開通、國五交通優勢，引進AI、軟體、新創等低汙染產業，落實「班班有網路、生生用平板」，讓高薪、高附加價值的工作在宜蘭落地以及觀光全面升級。打造地標型亮點景點，積極招募國際企業集團進駐等政策。

在交通部，陳琬惠以高鐵站區為核心，推動完整的 TOD 整體規劃。2、重構縣域大眾運輸網，以「高鐵 × 公車 × YouBike」為核心：建置舒適的快捷公車與幹線公車、串聯國五與台鐵客運等政見。

社會福利政見部分，陳琬惠將敬老卡升級為「老人金卡」。每年提供 6,000 元補助，等同「超級悠遊卡」可自由用於交通、醫療、休閒與運動設施折抵，讓福利更彈性、更實用。以及成立門診中心，結合衛生所、民間醫院資源，促進醫療資源均衡發展等。

陳琬惠宣示，將打造宜蘭成為北台灣的智慧產業新核心、國際級觀光縣，及老幼放心、年輕人願意定居的宜居城市為目標，並強調宜蘭需要一位願意衝、敢負責、做事情的縣長，最佳人選就是陳琬惠。

黃國昌：對於與中國國民黨的合作，目前沒有預設立場

針對媒體詢問在野未來的合作機制，黃國昌強調「陳琬惠就是最強的候選人」，呼籲宜蘭鄉親給陳琬惠及台灣民眾黨一個服務的機會。對於與中國國民黨的合作，目前沒有預設立場，而誠意、善意更是完全沒有改變。黃國昌也提到已和中國國民黨立委吳宗憲當面談及本黨宜蘭縣長徵召陳琬惠一事，而吳宗憲委員亦給予滿滿的祝福。台灣民眾黨秘書長周榆修也於昨(2)日傍晚，向中國國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明將徵召陳琬惠參選，展現合作的誠意。雙方持續進行善意溝通，台灣民眾黨將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親更好的未來。

記者會現場，陳琬惠也特別準備「碗粿」、宜蘭名產「三星蔥」及三星蔥周邊特產作為伴手禮，凸顯陳琬惠扎根地方、深化與宜蘭鄉親的緊密連結；未來將如同蔥的諧音「衝」，從地方出發，以義無反顧、全力以赴往前衝的勇氣與行動力，紮實耕耘、為民服務。陳琬惠也強調，宜蘭需要一位願意為大家衝、負責任、肯做事、把宜蘭放心上，把行動放最前面的縣長，向鄉親承諾「我是碗粿陳琬惠，應徵宜蘭縣長，我準備好了」。

另外台灣民眾黨選舉決策委員會昨日(12/02)會議，也通過2026年直轄市、縣市議員第三波提名選區公告。提名選區包含新北市新莊區、台中市西屯區、台中市太平區，上述選舉區將各提名一名議員參選人，自12月4日上午9點起公告登記，至12月10日下午6點截止，登記資格一併上網公告。

(原始連結)





更多信傳媒報導

南韓戒嚴風波滿一年 總統李在明：12月3日定為國民主權日

韓國電商酷澎3370萬筆個資外洩 疑似離職中國籍工程師搞鬼 南韓籍員工不滿

2026大選》民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 王世堅重申不選台北市長

