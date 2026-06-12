蔥蔥相伴牽起祖孫情 幼老共學傳承在地文化

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在羅東高商舉辦的老幼共學氣氛溫馨。（民眾提供）

（另開新視窗）

記者張正量／宜蘭報導

慈濟大學兒童發展與家庭教育學系推動大學社會責任ＵＳＲ計畫，十二日在羅東高商舉辦「蔥蔥相伴」幼老共學成果發表會，結合北投社文化發展協會永福宮、童心教育協會、羅東高商附設非營利幼兒園及餐飲管理科，以宜蘭特色農產三星蔥為主題，透過八週系列課程，促進幼兒與長者跨世代交流，展現地方文化傳承與世代共融成果。

課程內容涵蓋蔥田探索、洗蔥體驗、蔥捲餅DIY、文化故事分享及成果展示等活動，透過生活化與遊戲化設計，讓幼兒與長輩共同參與。參與計畫的慈大學生張沁筠表示，活動期間常見孩子主動牽著阿公阿嬤參加課程、陪伴觀察展示內容，彼此互動溫馨感人。她認為，課程不僅讓幼兒認識地方文化，更在陪伴中建立真摯情感。

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高齡長者楊林春桃分享，由於家中沒有小孩，能與幼兒一起學習、聊天互動，讓生活增添許多樂趣與活力。有幼兒也開心表示，最喜歡到農場洗蔥和製作蔥捲餅，覺得既有趣又美味。

羅東高商附設非營利幼兒園園長林淑芬表示，透過幼老共學，孩子不僅深入認識在地文化，也學習關懷、傾聽與尊重，共同譜寫世代共融的美好篇章。