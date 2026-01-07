蔥薑蒜能抗老！抗發炎必備5大營養素 豬肝也有用

氧化壓力會對身體造成危害，想避免身體發炎、抗氧化、抗衰老必須優化自身防禦系統。中國醫學博士王偉岸和消化內科護理長李婷表示，瘦不下來、記憶變差、三高、癌症、失智等，都跟炎症有關，可補充5大最佳天然抗炎營養成分。以下是他們的分享。

做好抗炎抗氧化 抗衰老就成功一半

環境污染、抽菸、過量運動、日曬，甚至是一些不明確的因素，都會誘發皮膚裡形成過多的自由基，對著正常細胞形成破壞，引起炎症反應。如果體內的防禦系統無法抵抗，或調節過多的氧化自由基，就會造成氧化壓力。

這些氧化、炎症反應會嚴重影響細胞的正常功能，加速它們的衰老，給身體帶來更多傷害。因此可以說，只要做好了抗炎和抗氧化，皮膚的抗衰老就成功了一半。

氧化壓力對身體的危害

閉上眼睛，把注意力集中到呼吸上，想像一下身體內部正在發生的事情：氧氣通過鼻子到達肺部後，氧分子通過肺泡薄薄的細胞壁進入血液，然後再傳輸到身體的各個部分。氧氣為我們的身體注入了能量和生命力，然而，跟隨它的自由基，特別是活性氧自由基，可以攻擊包括DNA在內的幾乎所有生物分子，產生以下後果：

破壞細胞的結構和功能，削弱細胞的抵抗力，使身體易受病菌感染，甚至形成致癌物質。

破壞遺傳基因組織，造成基因突變，演變成癌症。

破壞蛋白質，破壞體內的酶，導致炎症和衰老。

破壞脂肪，使脂質過氧化，導致動脈粥樣硬化，引發心腦血管疾病。

自由基侵害造成疾病

不論身體的哪個部分受到自由基的侵害，其組織都會因為氧化壓力而受到傷害，隨著時間的推移，人就可能患上以下代表性疾病：

心臟循環系統疾病，如動脈硬化、心肌梗塞等。 肺部疾病，如肺氣腫、哮喘、感冒、肺炎等。 腎臟疾病，如腎炎、重金屬引發的尿毒症、腎臟移植排斥反應等。 血液疾病，如貧血、白血病、敗血症等。 消化系統疾病，如十二指腸潰瘍、肝炎、肝硬化、糖尿病等。

5大最佳天然抗炎營養成分

一旦意識到了氧化壓力對身體的危害，我們就會知道優化自身防禦系統的重要性。既然人類無法逃避自由基的包圍和夾擊，那麼就只有設法降低自由基的含量。抗氧化的有效解決方案有兩種：阻止多餘自由基的產生和借助抗氧化物質消除多餘自由基。體內要有足夠的抗氧化營素，才能保護身體免於自由基破壞，可以從天然食物中攝取抗氧化物。

Good1：維生素C

許多新鮮水果和蔬菜中都含有大量的維生素C。它是抗氧化的主力，也是我們最常見、最熟悉的一種強抗氧化劑，在抗氧化的作用中扮演維生素E的還原劑，能使已被氧化的維生素E還原成具有抗氧化作用的型態。

富含維生素C食物：香椿、綠豆芽、彩椒、油菜花、奇異果、芭樂、甜柿、木瓜、花椰菜。

Good2：維生素E

穀類、堅果類、肉、蛋、奶等都含有維生素E。它可以對抗氧化反應，防止細胞膜受到自由基的攻擊。如果日常飲食是正常且均衡的，可以保證體內有充足的維生素E。

富含維生素E食物：紅花籽油、葵花籽油、葵瓜籽、小麥胚芽、杏仁果、腰果。

Good3：原花青素

基本上藍紫色蔬果，都含有原花青素。它具有良好的清除能力，可以有效抵抗和降低體內的自由基含量。

富含原花青素食物：存於植物和水果的皮、籽中，像是葡萄、葡萄籽、蘋果皮、蔓越莓、茄子。

Good4：類胡蘿蔔素

類胡蘿蔔素主要分為兩大類型：胡蘿蔔素和葉黃素群，胡蘿蔔素包含β-胡蘿蔔素、茄紅素；葉黃素群則有葉黃素、玉米黃素。它具有抗氧化的作用，多攝取可以減少身體中自由基對細胞的傷害，達到抗老、增強免疫力的功能。橙黃色蔬菜都含有豐富的類胡蘿蔔素。

富含類胡蘿蔔素食物：豬肝、胡蘿蔔、川七、紅莧菜、地瓜、南瓜、番茄、芥藍、菠菜。

Good5：硫辛酸

主要的抗氧化作用，是協同其它抗氧化劑清除身體自由基，加強維生素C和E的作用；簡單說就是增強其他抗氧化劑的作用。大量存在於動物細胞的線粒體中，而動物體內線粒體含量最多的器官就是肝臟，因此，適當多吃一些動物肝臟，有助於補充硫辛酸。

富含硫辛酸食物：牛肉、豬肝、馬鈴薯、菠菜、洋蔥、蔥、薑、蒜。

要注意的是，以上的天然抗氧化營養素，如果單獨補充維生素補充劑，只能做為天然食物的輔助，不能過量食用！

