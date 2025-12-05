蔬果吃多也會致癌？農藥殘留排行榜 香蕉、花椰菜都上榜

國際中心／游舒婷報導

英國非營利組織近期分析的食安檢驗結果指出，多項民眾愛吃的蔬果都出現較高農藥殘留，雖然台灣與英國的農藥規範不同，不過這份結果還是提醒消費者要留意日常飲食中的農藥風險。

《每日郵報》報導，農藥殘留較高的12種品項排行由高到低分別是：葡萄柚、葡萄、檸檬、香蕉、甜椒、瓜類、豆類、辣椒、蘑菇、花椰菜、茄子、乾豆、馬鈴薯、特殊根莖類、薑、大蒜、甜菜根等。尤其是部分進口水果，在國外採收後可能使用抗黴劑、防腐劑，更容易檢出農藥殘留。

哪些蔬果更容易有農藥殘留？

專家指出，某些蔬果本身的特性，使它們更容易累積農藥殘留。例如：

表皮較薄的水果更易吸收藥劑

進口蔬果為延長保存時間，常使用額外處理劑

深色葉菜、果串多的作物需更頻繁防治病蟲害

這些因素使得部分品項在各國檢驗中，較容易被列為「高風險族群」。

進口蔬果農藥殘留更多？

不同國家使用的農藥種類不盡相同，有些已在台灣或歐盟禁用的藥劑，卻仍可能出現在進口食品中。

因此，來源透明、產地清楚的蔬果相對更可靠；本地生產、運輸時間短的產品，也較不需額外處理劑。

農藥殘留對健康有什麼影響？

雖然每種農藥都有制定安全容許量，但專家指出，長期攝取含農藥殘留的蔬果，仍可能增加以下風險：

影響荷爾蒙平衡

增加慢性疾病或發炎風險

可能影響兒童發育

部分藥劑與癌症風險相關

蔬果怎麼清洗？

想降低農藥殘留，正確的清洗方式非常重要：

在 流動清水下反覆搓洗

葉菜類可先 浸泡3至5分鐘後再沖洗

切除受損或凹陷部位

去除明顯泥沙與外皮髒污

清洗雖不能完全去除農藥，但能有效降低大部分附著於表面的殘留。削皮能去除更深層的殘留，但會流失重要營養素，如纖維、維生素 C、植化素等。專家建議，如果表皮較厚或有明顯處理痕跡，可選擇削皮。若想保留營養，清洗後連皮食用仍可接受，依照食用習慣與商品來源彈性調整即可。

有機蔬果能降低風險嗎？

有機產品在生產過程中禁止使用化學合成農藥，整體殘留風險較低。雖然價格較高，但若想降低農藥攝取，有機蔬果確實是較安全的替代選擇。

選購蔬果四大重點

看產地：盡量選擇本地生產、來源清楚。 挑外觀：避免選擇過於光亮、表面不自然的蔬果。 少買大量、久放的品項：縮短保存時間可減少變質與細菌風險。 注意認證：包括產銷履歷、有機標章等。

