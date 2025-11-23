蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素

記者施春美／台北報導

研究發現，蔬果汁若加入香蕉，會讓蔬果汁的「類黃酮」吸收量大減84％。(圖／資料照)

很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！

楊世煒在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，蔬果富含植化素「多酚」，而黃烷醇（flavanol）是多酚家族的重要成員，屬於類黃酮的一種，存在於蘋果、梨、葡萄、藍莓、黑莓與可可，非常有益於心血管、血流、腦部健康與抗發炎。某些水果的黃烷醇的比例非常高，很多人喝蔬果汁就是為了多酚或是黃烷醇。

楊世煒表示，美國加州大學戴維斯分校發表在期刊《Food and Function》的一項研究發現，香蕉內含的「多酚氧化酶 PPO」（存在於許多蔬果中的酵素，會影響黃烷醇的吸收），例如蘋果切開變褐、香蕉剝皮變黑，即是 PPO啟動的反應。

研究團隊為了解高PPO水果（如香蕉）與富含黃烷醇的水果打成蔬果汁，會否影響人體吸收的營養量，因此讓受試者分別飲用2杯果昔：一以香蕉為底（高 PPO），另一杯使用綜合莓果（低 PPO）。研究團隊並同時讓受試者吞服黃烷醇膠囊作為對照組。

研究人員之後分析血液與尿液，來測量體內實際吸收的黃烷醇量。結果令人相當震撼，喝香蕉果昔的人，體內黃烷醇濃度比對照組低了 84％。楊世煒表示，這意味，只要加上一根香蕉，就能大幅破壞黃烷醇的生物可利用性。

楊世煒表示，上述研究並不代表香蕉不健康，香蕉富含鉀、多酚、維生素B6，是相當優秀的水果，其問題不在香蕉，而是在「搭配」。「民眾若喝蔬果汁是為了補充黃烷醇（如莓果、可可、葡萄），就不應將香蕉一同丟入果汁機。

楊世煒表示，若真想喝蔬果汁補充黃烷醇，研究建議，將富含黃烷醇的食材（莓果、葡萄、可可）搭配低 PPO的食材，例如鳳梨、柳橙、芒果、優格。相反地，香蕉、甜菜葉等高PPO食材建議與其他水果一起打成汁，但就不適合拿來補充黃烷醇。

