蔬果汁「1水果」別混搭！抗氧化營養素少8成，綠拿鐵這樣配才不白費
喝蔬果汁養生正夯，像番茄、鳳梨、芭樂或胡蘿蔔，都是製作蔬果汁的明星食材，但你知道有些食材搭配，可能讓營養大打折扣嗎？美國加州大學戴維斯分校的最新研究發現，香蕉裡含有的一種物質會干擾人體對於黃烷醇的吸收，這可是一種對心血管、腦部健康很有益處的營養。因此要是想喝蔬果汁，又不希望營養素的攝取受到影響，可就要多多注意配料的挑選了！（編輯推薦：讓致癌活性氧變無害的抗發炎蔬果汁！6隱藏優點打造天然抗癌藥）單獨吃最好！香蕉含「多酚氧化酶」讓1營養素攝取少84％
美國加州大學戴維斯分校發表於英國皇家化學學會旗下期刊《Food and Function》的最新研究指出，香蕉裡的「多酚氧化酶（PPO）」會影響黃烷醇的吸收。研究團隊先讓受試者分別引用兩杯果昔，一杯使用香蕉、另一杯使用綜合莓果，再服用黃烷醇膠囊，最後分析血液與尿液後發現，喝香蕉果昔的人，體內黃烷醇濃度比對照組還要低84％。
腎臟科醫師江守山甚至曾在接受媒體訪問時建議，香蕉與其他蔬果最好間隔2小時。原因是香蕉含有的多酚氧化酶比一般水果還多出100～500倍，若和其他蔬果一起吃，可能導致多酚遭到破壞，大幅降低抗氧化、防癌、抗癌等效果，就算是分開吃，只要蔬果還是在胃中碰上香蕉，多酚仍可能被破壞。（編輯推薦：名醫的護血管秘方：蔬果汁要加亞麻仁油！還能整腸平衡荷爾蒙）
黃烷醇是什麼？
黃烷醇是一種天然抗氧化劑，適量攝取有助於對付體內自由基、增加血中一氧化氮，改善血液流量、降血壓，進而促進大腦和心血管健康。而黃烷醇大多存在於植物中，包括可可、綠茶、紅酒、蘋果、葡萄、莓果、豆類、洋蔥和花椰菜等。
想喝蔬果汁補充黃烷醇？首先要避開3種高PPO食材
想要健康喝進蔬果汁滿滿營養，就要格外留意食材的搭配。食品科學專家韋恩在臉書撰文建議，如果喝果昔的目標是補充黃烷醇，例如莓果果昔、可可果昔、葡萄冰沙，可以避開香蕉、蘋果和甜菜葉等高PPO的食材，才不會害黃烷醇被提早「氧化」掉；如果喝蔬果汁的目的不是補充黃烷醇，香蕉仍是富含鉀、維生素B6等大量營養素的優質選擇。
要是想確保黃烷醇攝取，建議可以把富含黃烷醇的食材，如莓果、葡萄、可可等人氣食材，再搭配低PPO的鳳梨、柳橙、芒果、優格，就能避免營養素的吸收率受影響。
喝蔬果汁還要注意這些！3個小細節別輕忽
除了注意食材組合，想把蔬果汁當成每日健康習慣，還有幾個細節不能忽略：
1.不要把纖維濾掉，「渣渣」很重要
很多人喜歡把果汁過濾，喝起來口感更順，但也把最珍貴的膳食纖維濾光光。纖維能幫助延緩糖分吸收、增加飽足感、促進腸道蠕動，是維持代謝與體重控制的重要助力。若家中使用調理機或果汁機，盡量保留纖維一起喝更營養！
2.小心「隱藏糖量」，水果太多反而越喝越胖
蔬果汁喝起來清爽，但只要水果放太多，血糖仍可能快速上升。像葡萄、芒果、鳳梨、香蕉等都是高糖分水果，一杯不小心就超過一日建議量。不妨採用 「2份蔬菜＋1份水果」 的黃金比例，或加一點優格、豆奶增加綿密度，減少額外糖分更健康。
3.盡量現打現喝，避免營養素全被氧化光
蔬果中的維生素C、多酚類，放越久氧化越快，尤其是黃烷醇、花青素等抗氧化物質，最好「現打現喝」才能喝到最大效益。但也要注意，雖然蔬果汁健康，多數纖維仍已經被打碎，所以蔬果汁或果昔還是不建議直接取代三餐，比較適合當早餐飲品、點心或營養補充喔。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
只穿厚外套不夠！這動作是心臟殺手，醫點名3個「保暖天王」防猝死 香港高樓大火44死／高樓火警往哪逃？消防員圖解「2情境逃生流程」30秒抓住生機
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 8 小時前
不只致癌！狂吃炸雞排害中風、心梗 營養師揭「別加1配料」：吸油炸彈
不少人愛吃炸雞排，既解饞又紓壓，但攝取過多油脂恐影響健康。營養師高敏敏提到，炸雞排是高油、高鈉、高熱量三大炸彈，長期吃下來，會造成血管硬化、提高致癌風險、囤積脂肪、加重腎臟負擔、增加心血管疾病風險，另外，也不建議加九層塔，容易吸油，搭配在一起吃，會攝取太多油脂。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 1 天前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...聯合新聞網 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 週前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 1 小時前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 1 天前
別只煮高麗菜！吃火鍋配「平民人蔘」：抗癌、保肝
天氣逐漸變冷，正是吃火鍋的季節。營養師老辜建議，煮火鍋時常吃高麗菜、青花菜等十字花科蔬菜，其含有芥子酵素，但會因久煮而減少，可以搭配白蘿蔔泥，生的白蘿蔔富含活性芥子酵素，正好能補足其缺口。另外，白蘿蔔還富含維生素C、葉酸、鉀、膳食纖維。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
喉炎男童打針後心臟驟停6次亡！一查竟是心肌梗塞藥劑
喉炎男童打針後心臟驟停6次亡！一查竟是心肌梗塞藥劑EBC東森新聞 ・ 50 分鐘前
上班族的救命水！新研究揭「1飲品」能保護心臟：每天一杯就好
最新臨床研究發現，每天一杯咖啡還能降低39%心房顫動（AF，常見的心律不整疾病）的風險，因為咖啡因可能透過阻斷腺苷受體、抗發炎等機制，降低心房顫動復發風險。但研究人員也強調，這項研究結果適用於本來就喝咖啡的心房顫動患者，且咖啡攝取量為每天一杯，不適用於其他族群、也不支持大量飲用咖啡。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 3 小時前
大腸癌年輕化！4大惡習恐加速癌化 久坐傷害性最大
大腸癌已不再是長輩專屬疾病，近20年來50歲以下「早發性大腸癌」案例急遽上升，且腫瘤更具侵略性。營養師指出，除了飲食因素外，四種日常生活習慣也正悄悄推高罹癌風險，包括高糖高脂低纖飲食、久坐少動、睡眠品質不佳及長期壓力堆積，民眾應及早調整生活型態。中天新聞網 ・ 1 天前
一劑要價1億元！台大研發最貴「億元罕藥」上路 健保12月3新制一次看
天價罕病救命藥納健保給付！衛福部今（28）日指出，由台大醫院一手研發的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（簡稱AADC缺乏症）」基因治療藥物，12月1日起正式納入健保給付，該款藥物要價近新台幣1億元，寫下單價最高紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元；往後每年新增5人，藥費5億元。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 1 天前
別花冤枉錢！狂吃保健食品恐弄壞身體 醫揭「3大常見」錯誤行為
糖尿病已成為新國病之一，據統計全台破250萬人罹患，約每10人就有1人，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，不過醫師也提醒，坊間偏方有些可能是錯誤且不實，並列出忽略產品標示等常見三大錯誤，若長期使用恐增加其他疾病風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
「肥貓」鄭則仕暴瘦有隱憂？ 糖尿病減重沒運動「骨折率增44%」
74歲香港資深演員鄭則仕近期被拍到身形消瘦，引發外界對其健康狀況的關注。據媒體報導，鄭則仕長年患有糖尿病，近年來調整飲食與生活習慣才導致體重下降。醫師表示，糖尿病患者減重雖有多重好處，但若未搭配運動，可能造成減脂又減肌的情況，進而提高骨折風險。此外，體重迅速下降也需注意是否為藥物反應過佳，應回診調整用藥。中天新聞網 ・ 2 小時前