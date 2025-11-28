蔬果汁「1水果」別混搭！抗氧化營養素少8成，綠拿鐵這樣配才不白費

喝蔬果汁養生正夯，像番茄、鳳梨、芭樂或胡蘿蔔，都是製作蔬果汁的明星食材，但你知道有些食材搭配，可能讓營養大打折扣嗎？美國加州大學戴維斯分校的最新研究發現，香蕉裡含有的一種物質會干擾人體對於黃烷醇的吸收，這可是一種對心血管、腦部健康很有益處的營養。因此要是想喝蔬果汁，又不希望營養素的攝取受到影響，可就要多多注意配料的挑選了！（編輯推薦： 讓致癌活性氧變無害的抗發炎蔬果汁！6隱藏優點打造天然抗癌藥 ）單獨吃最好！香蕉含「多酚氧化酶」讓1營養素攝取少84％

美國加州大學戴維斯分校發表於英國皇家化學學會旗下期刊《Food and Function》的最新研究指出，香蕉裡的「多酚氧化酶（PPO）」會影響黃烷醇的吸收。研究團隊先讓受試者分別引用兩杯果昔，一杯使用香蕉、另一杯使用綜合莓果，再服用黃烷醇膠囊，最後分析血液與尿液後發現，喝香蕉果昔的人，體內黃烷醇濃度比對照組還要低84％。

腎臟科醫師江守山甚至曾在接受媒體訪問時建議，香蕉與其他蔬果最好間隔2小時。原因是香蕉含有的多酚氧化酶比一般水果還多出100～500倍，若和其他蔬果一起吃，可能導致多酚遭到破壞，大幅降低抗氧化、防癌、抗癌等效果，就算是分開吃，只要蔬果還是在胃中碰上香蕉，多酚仍可能被破壞。（編輯推薦： 名醫的護血管秘方：蔬果汁要加亞麻仁油！還能整腸平衡荷爾蒙 ）

黃烷醇是什麼？

黃烷醇是一種天然抗氧化劑，適量攝取有助於對付體內自由基、增加血中一氧化氮，改善血液流量、降血壓，進而促進大腦和心血管健康。而黃烷醇大多存在於植物中，包括可可、綠茶、紅酒、蘋果、葡萄、莓果、豆類、洋蔥和花椰菜等。

想喝蔬果汁補充黃烷醇？首先要避開3種高PPO食材

想要健康喝進蔬果汁滿滿營養，就要格外留意食材的搭配。食品科學專家韋恩在臉書撰文建議，如果喝果昔的目標是補充黃烷醇，例如莓果果昔、可可果昔、葡萄冰沙，可以避開香蕉、蘋果和甜菜葉等高PPO的食材，才不會害黃烷醇被提早「氧化」掉；如果喝蔬果汁的目的不是補充黃烷醇，香蕉仍是富含鉀、維生素B6等大量營養素的優質選擇。

要是想確保黃烷醇攝取，建議可以把富含黃烷醇的食材，如莓果、葡萄、可可等人氣食材，再搭配低PPO的鳳梨、柳橙、芒果、優格，就能避免營養素的吸收率受影響。

喝蔬果汁還要注意這些！3個小細節別輕忽

除了注意食材組合，想把蔬果汁當成每日健康習慣，還有幾個細節不能忽略：

1.不要把纖維濾掉，「渣渣」很重要

很多人喜歡把果汁過濾，喝起來口感更順，但也把最珍貴的膳食纖維濾光光。纖維能幫助延緩糖分吸收、增加飽足感、促進腸道蠕動，是維持代謝與體重控制的重要助力。若家中使用調理機或果汁機，盡量保留纖維一起喝更營養！

2.小心「隱藏糖量」，水果太多反而越喝越胖

蔬果汁喝起來清爽，但只要水果放太多，血糖仍可能快速上升。像葡萄、芒果、鳳梨、香蕉等都是高糖分水果，一杯不小心就超過一日建議量。不妨採用 「2份蔬菜＋1份水果」 的黃金比例，或加一點優格、豆奶增加綿密度，減少額外糖分更健康。

3.盡量現打現喝，避免營養素全被氧化光

蔬果中的維生素C、多酚類，放越久氧化越快，尤其是黃烷醇、花青素等抗氧化物質，最好「現打現喝」才能喝到最大效益。但也要注意，雖然蔬果汁健康，多數纖維仍已經被打碎，所以蔬果汁或果昔還是不建議直接取代三餐，比較適合當早餐飲品、點心或營養補充喔。



