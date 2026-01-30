「蔬果界台積電」拒還海底撈15萬調理包害過期報廢 青松判賠562萬

社會中心／洪正達報導

隨著負責人捲款潛逃，台灣頤海原本要取回15萬個調理包遭拒，最後導致調理包過期，因此求償500多萬元。（示意圖／翻攝青松公司官網）

過去曾自詡為「蔬果界台積電」青松樂活公司，也替台灣頤海公司代工海底撈自熱火鍋，但卻因負責人挪用上億公款潛逃美國後，雙方契約宣告終止，後續頤海想取回已交予代工的15萬包牛肉調理包遭拒絕，導致過期報廢，案經台南高分院審理後判決青松要賠償562萬9306元。

台灣頤海表示，與青松公司於2021年1月1日簽訂代工契約後，後續提供牛肉調理包、粉絲等原物料送到青松公司嘉義廠房內組裝成產品，但同年4月16日合意終止契約後，顧慮公司代理人呂政諺捲款潛逃，擔憂原料被卡在場內，因此派員於4月28、29日取回牛肉調理包遭拒，經盤點後牛肉調理包總數共15萬1696包，後來因過期報廢，因此向該公司按每包38.62元提出損害賠償。

廣告 廣告

但青松公司卻表示，依契約上明定合作關係終止後，頤海應該在期限內購回結清庫存及相關支出，若未結清可由乙方抗辯並拒絕返回，因此也提出多項費用主張抵銷，不過法院認定契約內容包含承攬、委任及買賣，若終止後頤海有權提出返還，但青松在效期仍有8個月以上時仍拒絕讓頤海公司取回，導致原料過期。

案經台南高分院審理後，認為頤海公司有權請求585萬8500元，但青松公司可扣除海底撈專用紙箱及膠帶成本15萬0444元，以及頤海公司同意負擔倉儲費用，判決青松公司抵扣相關款項後應賠償562萬9306元，並自2022年2月18日按年息5%計算。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

睡了別人女友卻免汰除！海軍中士「翻案成功」原因曝…檢舉人不是配偶

丈夫流血流汗開餐廳！廚師長卻NTR愛妻 連對方女兒都看不下去

床上照顧女店員！小三辯「老闆說會處理好」闆娘氣炸求償80萬

愛不到就毀了你！女嗆「讓你們家完蛋」揚言公開性愛、吸毒片 下場曝光

