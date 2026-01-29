「蔬果界台積電」負責人潛逃 海底撈牛肉包放到過期判賠562萬

〔記者王捷／台南報導〕號稱「蔬果界台積電」的青松樂活替台灣頤海代工海底撈自熱火鍋，但青松爆發負責人涉挪用上億公款潛逃美國後，雙方契約終止，但頤海想從青松方取回15萬包牛肉調理包遭拒，導致過期，二審判青松方賠562萬9306元。

台灣頤海主張，雙方在2021年1月1日簽代工契約，由頤海提供牛肉調理包、粉絲等原物料，送到青松位在嘉義縣的廠房，由青松負責組裝包裝成自煮火鍋商品。兩造在同年4月16日合意終止後，頤海員工4月28、29日到廠房要取回牛肉調理包，遭青松拒絕。

頤海表示，青松積欠員工薪資與供應商貨款，還傳出青松法定代理人呂政諺潛逃出國，頤海擔心原料被卡在廠內，才到場清點並要求搬回。頤海依盤點結果認定牛肉調理包共15萬1696包無法取回，後來效期屆滿失去返還實益，請求按每包38.62元計算損害。

青松抗辯，依契約載明終止後頤海應在期限內購回結清庫存與相關支出，若未結清，青松可主張同時履行抗辯並拒絕返還，另提出多項費用主張抵銷，法院認定契約屬承攬、委任與買賣混合，終止後頤海對交付原料有返還請求權，青松在距離效期仍有8個月以上時拒讓取回，導致原料過期，屬可歸責的給付不能。

高等法院台南分院認為，頤海得請求賠償585萬8500元，但青松可就海底撈專用紙箱與膠帶15萬0444元、車棚費用中頤海同意負擔的7萬8750元抵銷，扣抵後改判青松方應賠562萬9306元，並自2022年2月18日起按年利率5%計息。

