蔬果農產品農藥殘留稽查 45件不合格共罰30萬

（中央社記者沈佩瑤台北31日電）食藥署今天公布最新市售蔬果稽查結果，共查獲45件不合格農產品，遍及美式大賣場、連鎖火鍋、港式飲茶等通路，最誇張是有香菜被檢出10種農藥違規，目前依法開罰共30萬元。

為維護消費者食用生鮮蔬果安全，衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，今天公布9到10月監測結果。

食藥署南區管理中心主任魏任廷告訴中央社記者，依目的不同，分析過往違規大數據資料，這次共抽驗803件，其中高風險284件、非高風險519件，抽樣地點涵蓋知名美式大賣場、連鎖火鍋、港式飲茶、超市、中醫診所等，總計查獲45件不合格產品，其中有香菜一口氣被檢出10種農藥殘留不合格。

在45件不合格產品中，魏任廷指出，不符規定農產品24件移請農政單位處辦、11件依食安法裁處共新台幣30萬元，其中有1名超市業者因無法提供詳細資料，妨礙衛生單位溯源，裁處這名業者3萬元，其餘都是罰供應商；另外還有10件正由地方衛生單位處辦。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品，或信譽良好的商家，以提升食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗、截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。（編輯：吳素柔）1141231