蔬果農藥檢驗站評比 花縣成績棒
農業部農業試驗所針對全國截至一一三年八月前設立，且年檢驗件數達六百件以上之一五八處蔬果農藥殘留生化檢驗站，辦理一一四年度工作考核。
花蓮縣共有四家檢驗站在本次評比中表現優異，其中花蓮縣蔬菜運銷合作社（花蔬）已連續十三年榮獲「極特優」肯定；花蓮市農會及吉安鄉農會獲評「特優」，光豐地區農會則獲列「優等」。獲獎不僅是階段性成果，更象徵花蓮縣長期投入食材安全把關工作的持續努力。
花蓮縣長徐榛蔚表示，食品安全是民生之本，蔬果農藥殘留檢驗雖屬例行工作，實則肩負重大責任。每一次檢驗、每一筆數據，都是對消費者健康的承諾，也是守護農業永續發展的重要基礎。縣府持續推動跨單位合作，透過上市前檢驗機制落實預防性食安管理，未來亦將結合中央政策與地方特色，建構更周延的食安防護網，讓「安全、健康、優質」成為花蓮農產品最具競爭力的品牌標誌。此次多家合作社及農會獲獎，也充分展現考評委員對花蓮縣整體團隊努力的高度肯定。
農業處長陳淑雯說出，花蓮縣蔬果農藥殘留檢驗站能在全國評比中脫穎而出，不僅代表檢驗技術與作業流程的專業與嚴謹，更反映了縣府長期投入資源、持續提升檢驗能量的具體成果。這份榮耀，屬於第一線辛勤付出的檢驗人員，也屬於願意配合合理用藥規範、共同守護農產品品質的農友夥伴們。
陳處長進一步說出，為保障民眾飲食安全，縣政府將持續輔導建構農作物安全生產鏈，並與縣內各蔬果農藥殘留生化檢驗站攜手合作，支持檢驗站深化農藥殘留檢測技術與量能。針對農作物上市前預先採樣送驗的制度，縣府感謝農友用心耕作與配合，也向各單位共同為食材安全把關的辛勞致上誠摯謝意。
花蔬理事主席李順德表示，花蔬肩負花蓮農產品批發市場第一線把關責任，為確保市場蔬果安全，凡進入批發市場拍賣議價之蔬果產品，均須經檢驗合格後方可進入拍賣程序；檢驗不合格者經複驗仍未通過，將即刻扣留並銷毀。除生化檢驗外，花蔬檢驗室亦設置拉曼光譜農藥殘留快速檢測系統，內建超過二三○種多重農藥殘留標準品圖譜資料庫，可輔助提升整體檢驗量能。此次再度獲獎，正是對花蔬長期落實食品安全責任的高度肯定。
花蓮市農會總幹事蔣淑惠表示，市農會生鮮物流中心對於供應農產品品質及消費者健康把關一向嚴格要求。對供貨農戶，均要求於採收前先行採樣送檢，確認合格後始得採收入場；對每日進貨產品，亦於入場後進行抽驗，合格者方可包裝出貨，不合格產品則立即銷毀，避免流入市場。統計一一三年九月至一一四年八月，市農會共檢驗九五一五件蔬果，銷毀不合格農產品約四七○公斤，有效阻絕風險產品進入市面。
吉安鄉農會總幹事張德奇指出，吉安鄉農會辦理多項大宗果菜共同運銷業務，將產品運銷至臺北果菜市場及新北市板橋、三重等拍賣市場。為維護花蓮農產品品質與口碑，農會要求農友於採收前須先行自主管理，送農會進行初篩檢驗合格後，方可參與共同運銷；若未通過檢驗，則延後採收，待再次檢驗合格後始得供貨。統計一一三年九月至一一四年八月，共完成檢驗三九三三件。
張德奇補充，農會亦與國立東華大學東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心合作，導入質譜快速檢測技術，可於約十分鐘內完成單件樣品二百種農藥殘留檢測，兼具快速、精準與環保特性，提供農民自主管理用藥的重要參考依據。
一一四年度全國蔬果農藥殘留生化檢驗站工作考核，考評期間為一一三年九月至一一四年八月，項目涵蓋全年檢驗件數、資料保存、報表填寫與繳交、操作及檢出情形、追蹤與複驗、試劑管理、環境與設備維護、教育訓練參與及配合度等多項指標。
