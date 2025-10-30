蔬果農藥殘留監測72件違規 超市量販店上榜

（中央社記者陳婕翎台北30日電）食藥署7至8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，抽樣373件農產品加強監測，其中61件不符合規定，另其他市售蔬果隨機選取511件樣品，計11項不符合規定，合計72件違規，知名超市與量販店入列。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布7至8月市售蔬果農產品農藥殘留監測，根據114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫，依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎精準抽樣方式抽樣373件農產品加強監測，檢驗結果312件符合規定，合格率83.6%，有61件不合格。

食藥署南區管理中心主任魏任廷今天接受媒體聯訪表示，這次也從其他市售蔬果中隨機選取511件樣品，檢驗結果500件符合規定，合格率97.8%，有11件不合格，顯示透過精準抽樣方式，確實可提高揪出不合格樣品機率，提升整體食品安全管理成效。

食藥署公布7至8月市售蔬果農產品農藥殘留監測資料，違規農產品有愛買台南店的蘿蔔，屬於類尼古丁類殺蟲劑的可尼丁（Clothianidin）驗出0.12 ppm，容許量標準為0.02 ppm；全聯實業南投店的青花菜驗出福賽絕（Fosthiazate）0.02 ppm，依規定不得檢出。

魏任廷解釋，高風險農產品是分析食藥署後市場及比對農業部抽驗成果，篩選納入加強監測標的；食品安全首重源頭把關，不符規定農產品30件移請農政單位處辦、25件依食安法裁處共新台幣67萬元、還有17件由地方政府衛生局處辦中。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果以水沖洗後，再去皮食用。（編輯：李亨山）1141030