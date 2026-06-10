蔬菜生吃才健康？醫曝「5蔬菜」煮熟更營養 3族群別吃生的

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生活中心／張尚辰報導

許多人認為蔬菜生吃最能保留營養，因此習慣以生菜沙拉取代燙青菜。不過，醫師邱筱宸指出，蔬菜究竟該生吃還是熟食並沒有標準答案，關鍵在於不同蔬菜的營養特性。有些營養素經過加熱後反而更容易被人體吸收，也有些營養素怕高溫，適合生食或短時間烹調。

邱筱宸在臉書發文表示，不少植物營養素被包覆在堅硬的細胞壁中，人體未必能完全吸收。透過適度加熱，可以破壞細胞結構，幫助營養素釋放，提高身體利用率。

【5種蔬菜煮熟更健康】

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●番茄

番茄富含茄紅素，屬於脂溶性抗氧化物質。經過加熱後，茄紅素更容易從細胞中釋放出來，提高人體吸收率。若搭配橄欖油等健康油脂一起食用，效果更佳。

●胡蘿蔔、南瓜

胡蘿蔔及南瓜含有豐富的β-胡蘿蔔素，同樣屬於脂溶性營養素。適度烹調後，人體吸收效率通常比生吃更好。

●菠菜、莧菜

這類蔬菜草酸含量較高，可能影響鈣質吸收。汆燙後可降低草酸含量，有助於營養利用。

●菇類

菇類細胞壁結構較為堅硬，煮熟後不僅更容易消化，也能提升部分營養素的吸收率。

邱筱宸也指出，部分蔬菜中的營養素不耐高溫，若長時間加熱反而容易流失，如彩椒、高麗菜以及青花椰菜等，以短時間蒸煮、快炒方式料理較為理想。

另外，針對日常飲食習慣，邱筱宸建議，與其執著於生食或熟食，生熟搭配才是最理想的方式。不同蔬菜適合不同料理方式，均衡攝取才能獲得更完整的營養。

此外，橄欖油、苦茶油及酪梨等健康脂肪，有助於脂溶性營養素吸收；而「孕婦」、「免疫力較低者」及「腸胃敏感族群」，則建議優先選擇熟食，以降低食源性病菌感染風險。若食用生菜，也應徹底清洗後再食用。

邱筱宸強調，蔬菜生吃與熟吃並非互相排斥，而是應依照食材特性選擇適合的烹調方式。與其糾結哪種吃法最營養，不如養成每天攝取足量蔬菜的習慣，才是維持健康最重要的關鍵。

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