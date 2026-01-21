蔬菜生產碳盤查 冷藏庫冷媒外洩成淨零隱形殺手

（中央社記者汪淑芬台北21日電）農業部桃園區農業改良場最近完成一處有機農場的青江菜生命週期碳足跡盤查，發現製造階段為生產端最大碳排來源，除了冷藏庫用電外，冷媒外洩可能成為農業淨零的隱形殺手。

農業部今天發布新聞稿，桃園農改場輔導轄內短期葉菜業者，依循國家標準進行產品碳足跡盤查，並與桃園市龍潭區一處有機農場合作，針對其生產的250公克小包裝青江菜，完成生命週期碳足跡盤查。

桃園農改場表示，盤查結果順利通過第三方公正單位查證，每包碳排放量約0.3485公斤二氧化碳當量（kgCO₂e）；接下來將輔導農民申請環境部「碳標籤」，讓產品取得「綠色身分證」，成為消費者低碳生活的新選擇。

根據桃園農改場公布的盤查結果，顯示「製造階段」為生產端最大碳排來源，約占總量30.4%；除了冷藏庫用電外，冷媒外洩造成的溫室氣體排放不容忽視。

桃園農改場指出，傳統冷藏庫常使用高暖化潛勢（GWP）冷媒，一旦管線發生微量洩漏，對環境影響甚鉅，可能成為農業淨零的隱形殺手。

另外，在原料取得階段（約占總量15%），碳排熱點主要集中於肥料與栽培介質，有機質肥料施入土壤後，經微生物作用可能釋放氧化亞氮（N₂O）等溫室氣體，且泥炭土等進口資材的開採與長途運輸，也會墊高碳排。

桃園農改場表示，透過盤查，可鎖定原料階段與製造階段的主要碳排熱點，例如冷藏設備耗能、冷媒管理與施肥方式等，不僅有助降低溫室氣體排放，也可協助農民找出成本改善的空間，達成減碳與獲利的雙贏。

桃園農改場在這次對有機農場的青江菜碳盤查後，掌握關鍵熱點，並提出具體改善建議。

首先針對製造端（冷藏設備管理），建議集貨包裝場應建立冷藏設備定期巡檢機制，防堵冷媒洩漏；未來汰換設備時，優先考量採用低GWP（低全球暖化潛勢）冷媒，如新一代替代冷媒等，並配合設備安全規範評估導入節能冷藏設備，降低碳排。

其次，桃園農改場針對原料端（田間管理），持續推廣合理化施肥，依土壤檢測結果精準施用肥料，避免過量施肥造成多餘氮素轉化為溫室氣體，並評估以在地資材替代部分進口介質，降低運輸碳足跡。（編輯：管中維）1150121