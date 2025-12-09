蔬菜、豆腐、花生粉全出事！富樂、雅香、辛殿都上榜

多間知名火鍋店中標，問題產品包含蔬菜、花生粉與豆製品等。（圖／東森新聞）





冬季火鍋旺季來臨，台北市政府衛生局近期針對市售火鍋食材展開專案稽查，共抽驗60件產品，其中6件不符規定，不合格率達10%。多間知名火鍋店都中標，問題產品包含蔬菜、花生粉與豆製品等，衛生局已要求業者立即下架，並將違規來源移請相關縣市衛生局查辦。

衛生局表示，此次抽驗涵蓋火鍋店、餐飲店、傳統市場、大型賣場與超市等地點，檢驗品項包括蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品與羊肉各5件、水產品5件，以及花生粉（醬）5件。經檢驗後，共有 6件不合格：

3件蔬菜（青江菜2件、香菜1件）檢出農藥殘留超標

鍋爸鴛鴦鍋西門店、辛殿麻辣鍋、鼎楓寶島火鍋（香菜）

2件花生粉驗出黃麴毒素超標

雅香自助火鍋城、井上小吃店

1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸

富樂台式涮涮鍋

衛生局指出，違規商品已全數下架並禁止販售。若來源屬外縣市生產，已移請當地衛生局處理；如為台北市業者，將依法裁處。不符「農藥殘留容許量標準」規定者，可處負責業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，可處負責業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」者，經命限期改正屆期不改正，可處負責業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，由於終端抽驗仍有限，真正落實食安須從源頭管理做起，並呼籲農民確實遵守農藥使用規範。民眾在清洗蔬果時，可先以流動清水沖洗根部或蒂頭，再浸泡10至20分鐘，最後再用清水沖洗2至3次並充分加熱，可有效降低農藥殘留。此外，台灣濕熱環境易使黃麴毒素在花生、玉米、堅果類等作物中生成，消費者應選擇信譽良好且包裝完整的產品，開封後也須保持乾燥並儘早食用。

至於此次在豆腐類產品驗出的苯甲酸，雖為合法防腐劑，但依法不得使用於豆腐、豆漿等豆製品。若大量攝入可能出現腹痛、腹瀉及心悸等症狀，適量補充水分有助代謝排出。

