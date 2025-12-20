蔬食市集 相約關渡人文藝術週

關渡人文藝術週活動從12/19開始，吸引了非常多的民眾來玩。這次人文志業一樣卯足全力舉辦這場盛事，在蔬食市集方面，為了推動無痕飲食，人文志業承擔了環保碗筷租借跟清洗的服務，也有交通車的引導。在場地方面，也做了非常多的創新規劃，有很多互動區等著民眾來玩。

「走到底那邊，那我走過去直直走就到了嗎，走路要走大概5到10分鐘。」

一出關渡捷運站，就能看到醒目的牌子，引導大家等待關渡靜思堂的接駁車。

「小心喔，慢慢來，慢慢來，注意腳下喔。」

廣告 廣告

關渡藝術週開幕，人文志業大動員，從交通、場地到活動，一樣都不能馬虎。

「再來，來，兩顆選一顆，看你要選哪一顆。」

在蔬食市集門口，最吸睛的莫過於超大的搖珠機，也是出自工作人員的巧手。

大愛電視融媒小組數位編輯 陳俞均：「其實就是一條龍作業，對，一條龍作業，就是剛剛講的，從設計到最後的抽獎，都是我們這邊融媒小組，一起來共同的動腦完成。」

大愛電視融媒小組召集人 潘韋諭：「我們透過五關，大家用手機的方式互動，透過手機的方式更認識整個靜思堂，或者是說這一次在藝術週，有什麼樣的攤位，精選了五題。」

「對，點開，所以下一關呢，就是寫給自己，喔，就寫字，對寫給自己。」

不只有一樓的市集，在樓下也設立了互動區，有應景的寫春聯、靜思語塗鴉牆，以及大愛之友的招募訊息。而這所有場景的小巧思，都來自她的團隊。

大愛電視美學中心美術設計 黃瀞玉：「今年(藝術週)比較特別的地方，就是在B1有互動區，就是大家可以使用iPad，寫上自己的感恩小語，投在那邊讓大家看，另外一期大樓的大愛廳裡面，有心靈講座，有邀請很多講者來分享，自己的書或者議題。」

雖然已經籌備第三年，但黃瀞玉也是第一次承擔場布窗口。

大愛電視美學中心美術設計 黃瀞玉：「溝通方面，因為以往都是，何師兄在負責溝通的方面，我只是可能執行就好，但這次可能變成，我可能要幫忙溝通也要執行。」

這次的關渡藝術週，人文志業不只和以往一樣有租借餐具，更承擔清洗環保餐具的服務。只要接近年末，就能感受到人文志業強大的凝聚力，希望讓到來客人，都有賓至如歸的感受。

更多 大愛新聞 報導：

多重障礙開啟心窗 藝術創作回饋社會

能登關懷拉長情 竹筒裝滿感恩心意

