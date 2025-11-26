蔻蔻姐又輸了！周玉蔻爆料黃國昌「硬上女學生」判刑3月確定

周玉蔻遭判刑3月確定。鏡週刊

媒體人周玉蔻曾在臉書貼文指控民眾黨主席黃國昌「硬上女學生」，一審被依加重誹謗罪判刑3月，周玉蔻不服上訴高院，辯稱從沒說過「霸王硬上弓」，貼文主要是在探討教授與學生間的別權力關係，台灣高等法院26日駁回上訴，周玉蔻遭判刑3月定讞。

本案源於2023年，時任民眾黨黨主席柯文哲在館長的直播節目談到司法改革議題，曾說「找黃國昌當法務部長就好了」，事後周玉蔻在個人臉書貼文表示，「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）。」

黃國昌憤而提出刑民事訴訟，民事部分求償100萬元，判決出爐，周玉蔻須賠償30萬元，並刪除貼文確定。；刑事部分，北院也依加重誹謗罪，判刑3月、得易科罰金；可上訴。

周玉蔻不服提出上訴，她在二審時辯稱，黃國昌當時是法務部長的可能人選，過去就曾被立委邱毅爆料，和女學生有超越師生的互動，才會用上下引號這種詼諧幽默的方式評論，和刑事犯罪無關。

但高院合議庭不採信周的說詞，認為「硬上」是指違背意願而猥褻或性交，周玉蔻卻解釋成師生間的特別權力關係，說詞與一般社會認知不符，且無法證明爆料內容真實，因此高院今駁回上訴，維持原判，全案定讞。



