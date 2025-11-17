蕁麻疹不是過敏，是自體免疫病！癢到崩潰睡不著，抓到「指甲都是血」…醫：規律治療，不能只靠擦藥膏
每年十月一日是世界蕁麻疹日，國際間醫學機構與病友團體皆會發起活動，呼籲社會提高對蕁麻疹的認識。
雖然活動已落幕，但慢性自發性蕁麻疹（Chronic Spontaneous Urticaria, CSU）的困擾並不會因時間而消失。這種疾病往往帶來長達數月甚至數年的反覆發作，偷走患者的睡眠、影響工作與課業，甚至壓垮心理健康。
童綜合醫院過敏免疫風濕科主任邱瑩明醫師提醒：「別再把蕁麻疹當成單純過敏或皮膚病，正確就醫並接受標準治療，才是走出反覆惡性循環的關鍵。」
認識慢性自發性蕁麻疹：不是過敏，是自體免疫疾病
急性蕁麻疹常因特定食物或環境過敏原引起，幾天或幾週內即可緩解。
然而，若症狀持續超過六週以上，且沒有明確外在誘因，就可能是慢性自發性蕁麻疹。
邱瑩明醫師指出：「這是一種自體免疫疾病，起因於免疫系統失調，導致皮膚自發性發炎，不是因為吃了什麼或碰到什麼過敏原。」
也因為常見的症狀表現在皮膚上，許多患者與家屬誤以為只是過敏症狀，往往到處做過敏檢測，卻遲遲找不到元兇。
邱瑩明醫師強調，若持續六週以上就要提高警覺，否則延誤治療只會讓病情拖延惡化。
以為只是皮膚病的一種，癢了塗抹藥膏就能好
「很多人把它當皮膚問題，覺得擦擦藥膏就能好。」
邱瑩明醫師說明，這正是最普遍的迷思之一。
由於只在發作時依賴藥膏或少量抗組織胺，患者常覺得「治療沒有根本改善」，陷入一種無力感與挫折感。
「其實慢性自發性蕁麻疹應該用標準治療，包含一套完整性的評估與用藥流程。」
邱瑩明醫師提醒，如果不從體內免疫系統控制，只能頭痛醫頭，難以真正減少發作頻率與強度。
這種誤解不僅延誤治療，還可能對患者心理造成打擊。有些人因此覺得「怎麼治都沒用」，逐漸放棄求醫，長期陷入癢痛循環。
不只是皮在癢 看不見的痛苦破壞生活品質
慢性自發性蕁麻疹的最大困擾是「癢」，但影響遠不止於皮膚。
夜裡持續抓癢會讓患者難以入睡，長期睡眠不足使白天精神渙散，學生無法專心學習，上班族也難以專注工作。
此外，身上反覆出現的紅疹塊或浮腫，會影響外觀，造成缺乏自信。
有些學童甚至因此遭受同儕異樣眼光，進一步影響人際關係。
邱瑩明醫師指出，這些隱形的困擾往往被低估，但無論是睡眠不濟，還是外觀造成的壓力，都可能讓患者長期處於焦慮與情緒困擾之中，這些「看不見的痛苦」與身體症狀同樣需要被重視。
癢的折磨超乎想像：夜裡抓癢，白天床單、指甲都見血
邱瑩明醫師分享，一名患者因為嚴重的蕁麻疹長期受苦，曾做過各種過敏檢測、甚至嘗試中醫與各類偏方，每月花費上萬元，卻毫無改善。
最讓他痛苦的，是夜間發作時無法自控的搔癢。
「他告訴我，常常早上醒來才發現指甲裡都是血，床單也都沾滿斑斑血跡。」
為了避免再次抓傷，他甚至把指甲剪得極短。
邱醫師指出，這樣的案例凸顯了慢性自發性蕁麻疹的隱藏折磨：外人難以理解，但對病人而言卻是日復一日的痛苦。
所幸，在進一步與醫師討論後，他依照標準流程，接受了生物製劑治療，短短一週內症狀就顯著改善。
此後僅需每月固定治療一次，夜間癢感明顯減少，生活品質也逐漸恢復。
標準治療流程：逐步升級，不能只靠忍耐
根據標準治療流程，慢性自發性蕁麻疹的第一線治療是使用口服第二代抗組織胺藥物。
若初期劑量效果不佳，醫師會考慮逐步增加劑量。
邱瑩明醫師說，若高劑量抗組織胺藥物仍無法有效控制症狀，標準治療流程的下一步是使用生物製劑。
生物製劑不會出現嗜睡、注意力不集中等副作用。
如果生物製劑治療仍殘留部分症狀未完全消除，可再加入免疫調節劑，以進一步控制異常的免疫反應。
若偶爾局部發作，也可能搭配外用藥膏，但藥膏僅是輔助，無法取代調整免疫系統。
邱瑩明醫師提醒，台灣目前生物製劑與免疫調節藥物尚未納入健保給付，但皆已列為標準治療之必要藥物。
患者可與醫師充分溝通，評估最佳治療方案。
此外，部分患者因抗組織胺嗜睡而自行停藥，也可能導致病情反覆。
邱瑩明醫師呼籲，患者切勿自行中斷治療，應與醫師討論替代方案。
到底多癢？做好自我評估主動協助醫師判斷
「癢」是一種主觀感受，醫師很難光靠外觀判斷嚴重度。
邱瑩明醫師建議，患者可以網路搜尋利用「慢性蕁麻疹評估量表」等工具，自行記錄癢感程度與生活影響，再帶到門診提供給醫師參考。
透過這些數據，醫師才能更精準地掌握病人病情，避免因描述模糊而錯失最佳治療時機。
慢性自發性蕁麻疹不是單純的皮膚病，而是一種長期影響生活的自體免疫疾病。
它讓患者夜夜難眠、白天精神渙散，甚至在人際關係與心理健康上帶來沉重壓力。
邱瑩明醫師強調：「不該只是忍耐或擦藥膏，更不能把它誤當成單純過敏。唯有正確認識、規律治療，患者才有機會重新掌握生活。」
世界蕁麻疹日的國際關注雖已落幕，但疾病帶來的挑戰仍持續存在。
唯有及早診斷、規律治療，患者才能遠離癢的折磨，重拾正常而安穩的生活。
(本文獲「照護線上」授權轉載，原文刊載於此）
