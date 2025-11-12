蕁麻疹發作不只皮膚症狀！ 她「喉嚨腫脹、呼吸困難」三度送急診
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，每五人就有一人曾有蕁麻疹發作的經驗，值得注意的是，不單純只有皮膚症狀！56歲的謝小姐就因慢性自發性蕁麻疹發作，導致呼吸困難，三度被緊急送急診，嚇到現在隨身攜帶藥物，避免疾病突然來襲。皮膚科醫師提醒，蕁麻疹若症狀持續超過六週即為慢性蕁麻疹，千萬不能消極治療。
謝小姐回想，自己從小就有慢性蕁麻疹困擾，懷孕時症狀加劇，因而開始接受治療，七年治療期間就曾突然急性發作，喉嚨腫脹、呼吸困難三度送急診，「很多人以為只是皮膚病，但那種癢到喘不過氣的恐懼，真的難以想像」，如今即使病情已穩定，她仍習慣隨身攜藥，以防突發，只為了求心安。
台大醫院皮膚部主任朱家瑜表示，蕁麻疹若症狀持續超過六週即為慢性蕁麻疹，主要受到自體免疫失調導致，其中有六成屬於「慢性自發性蕁麻疹（CSU），為常見蕁麻疹類型。慢性自發性蕁麻疹好發於20至40歲之間，其中又以女性最多，約為男性的兩倍，台灣患者推估約有20至25萬人。
朱家瑜說，一旦發病，因免疫細胞過度活化釋放出組織胺，導致血管擴張、組織腫脹，會造成風疹塊與血管性水腫，引起「紅、腫、癢」三大症狀。臨床上，若症狀超過6週就有可能是慢性自發性蕁麻疹，棘手的是，這些症狀來無影、去無蹤，可能突然出現、然後又在幾個小時後消失，有時候患者在就診前還有病灶，但是走進診間時就已經消失，因此對於初診斷的患者而言，可能會產生我的病沒有這麼嚴重的錯覺。
不只是過敏！每日都該服藥！朱家瑜強調，多數蕁麻疹患者只要積極治療，大多可以獲得良好的疾病控制，尤其，許多患者有迷思「只是過敏，避免攝取容易過敏的食物就好」，事實上，慢性自發性蕁麻疹源自於免疫系統失調，就算完全不接觸過敏原仍會發病，且慢性自發性蕁麻疹誠如其名，屬於慢性病，治療方式與糖尿病、高血壓控制一樣，需要每日規律服藥才能改善病程。
林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏指出，為協助病友及早獲得妥善治療，國際間推動UCARE 認證制度，目前林口長庚、台大醫院、台中榮總與高雄長庚等4家醫院已獲得認證，治療與研究水準皆與國際接軌；以地理密度計算，更是亞洲之最，象徵台灣在蕁麻疹照護網絡上已邁向國際領先地位。
最新採檢又驗出一顆「毒雞蛋」！ 食藥署：連蛋雞羽毛也含芬普尼
