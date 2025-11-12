蕁麻疹皮膚癢又腫，不吃藥會自己好？醫揭「這類型」與免疫失調有關
56歲的謝小姐擔任管理職，多年以來飽受慢性蕁麻疹困擾，皮膚搔癢難耐，她曾在懷孕時因蕁麻疹發作引起呼吸困難，三度被緊急送往急診治療，深刻體會到規律監測與積極治療的重要性，如今她隨身攜帶藥物，以防疾病突如其來。皮膚科醫師提醒，慢性自發性蕁麻疹患者長期飽受症狀困擾，但研究顯示，患者平均需耗時約1年半、諮詢近5位醫師才能確診。
慢性蕁麻疹多與免疫失調有關
台灣皮膚科醫學會常務理事、台大醫院皮膚部主任朱家瑜表示，蕁麻疹是國人常見的皮膚疾病之一，據統計，台灣每5人中就有1人曾有蕁麻疹發作。慢性蕁麻疹主要成因多與自體免疫失調有關，其中約6成患者以「慢性自發性蕁麻疹」（Chronic Spontaneous Urticaria）為最常見的類型。
朱家瑜說明，慢性自發性蕁麻疹與急性蕁麻疹不同，不是因為單純過敏所引起，而是屬於免疫疾病或與情緒壓力有關，且無法透過飲食控制預防發作。當患者全身皮膚長期飽受紅、腫、癢等症狀困擾，嚴重影響睡眠、生活與工作品質，若未及時控制，所承受的精神壓力甚至可與癌症患者相當。
這類型好發20～40歲女性
朱家瑜指出，慢性自發性蕁麻疹好發於20～40歲之間，其中以女性最多，約為男性的2倍，台灣約有20～25萬名患者。當患者發病後，因免疫細胞過度活化釋放出組織胺，導致血管擴張、組織腫脹，因而造成風疹塊（膨疹）與血管性水腫，可能反覆發生在不同部位，且症狀持續6週以上就要當心。
目前慢性自發性蕁麻疹在治療上，以口用抗組織胺為主，但朱家瑜說，許多民眾以為皮膚癢才要吃，皮膚不癢就不用吃藥。事實上，慢性自發性蕁麻疹如同慢性病，需長期用藥控制病情，若以錯誤方式治療，不僅症狀無法改善，生活品質也會大幅降低，提醒患者切勿中斷治療，定期回診評估症狀。
切勿因皮膚不癢就自行停藥
台灣皮膚科醫學會常務理事、林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，為協助病友及早獲得妥善治療，國際間推動「UCARE認證」制度，目前林口長庚、台大醫院、台中榮總與高雄長庚等4家醫院已獲得認證，治療與研究水準皆與國際接軌；以地理密度計算，更是亞洲之最，象徵台灣在蕁麻疹照護網絡上已邁向國際領先地位。
鐘文宏提醒，慢性自發性蕁麻疹不是單純的食物過敏，僅靠止癢藥或偏方恐使病情反覆，若民眾出現持續超過6週的紅疹與搔癢，甚至因夜間癢到睡眠受影響而焦慮難安，應儘早就醫，依循醫師指示進行標準治療，切勿因症狀緩解就擅自停藥，避免反覆復發更嚴重。
朱家瑜建議，除了穩定長期服藥，患者在日常生活保養上應從各方面加以預防。飲食上避免刺激性食物如麻辣鍋、酒精等；換季衣物應先清洗再穿，避免灰塵、塵蟎等刺激皮膚；居家環境保持空氣流通，避免因天冷長期緊閉門窗；外出時也應注意溫差變化與日光曝曬等誘因，以免觸發蕁麻疹發作。透過日常調整可有效降低症狀反覆發生的風險。
