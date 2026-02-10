蕙質女童軍義賣化行動 12萬愛心注入雲林弱勢學子與家庭

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣蕙質女童軍團今(10)日於縣政府親民大廳舉辦公益捐助儀式，將咖啡義賣所得12萬元，分別捐贈虎尾農工作為弱勢學生復健設備經費，以及台灣世界展望會雲林區用於沿海弱勢家庭扶助，以實際行動把善意送到最需要的地方，現場溫馨感人。

副縣長陳璧君出席表示，蕙質女童軍團從生活中發起義賣，讓孩子親手完成公益行動，不僅是善行實踐，更是一堂深具意義的生命教育課程。透過付出與分享，讓孩子理解關懷他人、回饋社會的真正價值，也為社會注入溫暖力量。

陳壁君指出，女童軍長期秉持「服務、熱誠、團結」精神，透過諾言與銘訓的落實，引導孩子學習責任、紀律與同理心。這次公益行動，正是品格教育最具體的展現，讓善良不只是口號，而是可以被看見、被實踐的力量。

此次捐款來源樸實卻動人，女童軍團員從日常咖啡義賣做起，經由團集會討論凝聚共識，將一次次小小付出累積成可觀助力，為弱勢學生添購實用復健機具，也為沿海弱勢家庭帶來實質支持，展現柔軟卻堅定的公益行動力。

捐助儀式中，包括副縣長陳璧君、教育處副處長林慧蓉、虎尾農工特教組長陳映如、台灣世界展望會雲林區處長胡婉雯，以及多位幼兒園園長與社會關懷人士到場見證。縣府亦感謝各校家長與學生支持，並感謝晶璽企業董事長何修榕、監察院審計部副審計長邱團寶等人共同響應，結合民間善力，讓資源精準送達。

活動在溫馨歡樂氛圍中展開，由綠野仙蹤幼兒園及小蝌蚪團帶來童趣演出揭開序幕，最後由小博士幼兒園進行「健康過好年」帶動活動，為現場注入滿滿活力。縣府表示，未來將持續結合民間團體，鼓勵更多家庭與孩子參與公益，讓服務成為日常，為雲林孩子打造更安心、更有希望的成長環境。