蕙質蘭心結好緣 新住民姊妹過冬至

慈濟岡山志業園區，蕙質蘭心成長班圓緣茶會暖意滿滿，來自印尼的新住民姊妹親手烹煮家鄉湯圓，以椰蜜慢熬的香甜，串起跨國情誼。

「這兩個都是印尼的特有的點心。」

異國風味料理，鹹中帶甜好滋味。

印尼新住民志工 何鳳美：「還有椰子 椰奶 (椰奶 糯米)，對 (薑黃 這個呢)，這個是椰子，(有甜嗎) 糯米是鹹的。」

有新住民姐妹加入，就是吃的好去處，定居台灣掌廚，也入境隨俗。

印尼新住民志工 溫燕金：「家鄉也是一樣，冬至也是會煮湯圓，樹薯拿來煮湯圓的意思一樣，給大家吃得圓圓滿滿，甜甜蜜蜜 大家平安健康。」

來自中國大陸，在高雄岡山園區擔任司儀，學以致用也以茶會友。

慈濟志工 周先文：「這個紅茶不能浸太久，茶湯會有點澀，團聚在一起 可以很溫馨的氛圍裡面，跟大家結個好緣，用所學的一起泡茶，還可以奉茶給我們的長輩，跟大家一起分享，一杯留給自己，其他的茶就奉給我們的師長們。」

樂齡學堂書法老師，專程從杉林大愛園區來溫馨相聚。

書法老師 高慶和：「得了三種癌症，那種對人間溫情的感受是特別深，從病魔地獄爬出來，聽到那首歌，慈悲讓心胸更開闊，感恩讓心裡面很歡喜，我眼淚就掉下來。」

茶道、花藝，親子共學，岡山蕙質蘭心成長班近20年，攜手新住民豐富生活、融入幸福社會。

