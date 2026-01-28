《蕨蘭之美》年度特展 集結台灣獨有蕨類與特色蘭花

《蕨蘭之美》特展集結台灣「蘭花之島」與「蕨類王國」的自然優勢，結合凌宗湧的美學策展與植物專業顧問洪信介的生態觀點，讓蕨類與蘭花在雲端高度中展現靜謐而堅韌的生命姿態。（圖：記者鍾佩芳攝）

▲《蕨蘭之美》特展集結台灣「蘭花之島」與「蕨類王國」的自然優勢，結合凌宗湧的美學策展與植物專業顧問洪信介的生態觀點，讓蕨類與蘭花在雲端高度中展現靜謐而堅韌的生命姿態。（圖：記者鍾佩芳攝）

迎向2026年，在快速變動的時代背景下，追求身心平衡的「療癒經濟」已成為全球顯學。花藝大師、CNFlower西恩創辦人凌宗湧，策畫年度特展《蕨蘭之美 FERNS AND ORCHIDS OF FORMOSA》，並邀請具「植物獵人」之稱的植物專家洪信介擔任顧問，將精準生態知識與高端美學語彙完美融合。策展中央以「雲舞白」與「變革綠」構築一座如雲朵般漂浮的靜謐花園，象徵在城市紛擾之外，仍能保有一片純淨而沉穩的精神天地。

廣告 廣告

策展以2026年度趨勢色「Cloud Dance White（雲舞白）」與「Transformative Green（變革綠）」為視覺核心，透過柔白如雲的光感層次與富含生命力的綠色調性，營造一處遠離喧囂、沉澱感官的高空療癒場域。展覽集結台灣「蘭花之島」與「蕨類王國」的自然優勢，結合凌宗湧的美學策展與植物專業顧問洪信介的生態觀點，讓蕨類與蘭花在雲端高度中展現靜謐而堅韌的生命姿態。《蕨蘭之美》每日限量400席預約入場；台北101亦規劃於101F不定期開辦雲端花藝體驗活動，讓更多慕名而來的旅客，得以在世界級高度中，感受更深度細緻的療癒體驗。

台灣擁有逾400種原生蘭花，此次展覽依循自然節律規劃四季花景。冬季由粉白色系蝴蝶蘭（Phalaenopsis）率先登場，主要培育於台南、嘉義、雲林與屏東，是世界最具競爭力的台灣代表花卉；春季延續柔美氛圍，以繽紛馬卡龍色系蝴蝶蘭綻放希望；夏季由高海拔山區的萬代蘭（Vanda）帶出清冽與堅韌；秋季則以跳舞蘭（Oncidium）與橘千代蘭（Ascocenda）詮釋豐收生命力，展現台灣蘭花強韌適應力與優雅姿態。

同時，台灣擁有超過650種蕨類，密度位居世界前段，本次特別選擇常見於台灣北部潮濕山脊、擁有二億年演化歷史的珍稀雙扇蕨（Dipteris conjugata）作為代表，展現其如古老羽翼般的獨特色形，象徵島嶼生命歷經時間淬鍊而更顯迷人。透過實體植栽與窗景藝術並置設計，旅客在俯瞰壯闊台北市景的同時，視線也與自然輪廓交織，繁華與靜謐在此交會，形成獨一無二的雲端療癒感官體驗及世界「蕨」景。