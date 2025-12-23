蕭亞軒傷勢反覆動5次手術 20年「蜜」友曝復原現況

蜜雪今日以紅心字會公益大使身分，陪伴長者提前歡度耶誕佳節。（圖／常朝貴攝）

「蜜雪薇琪」成員蜜雪（Michelle Hsu）正式單飛出擊，推出個人創作單曲〈真心的擁抱〉，以溫柔真摯的旋律傳遞情感力量。今（23日）她同時以紅心字會公益大使身分，陪伴長者提前歡度耶誕佳節，現場氣氛溫馨感人。蜜雪分享，自己平時就非常熱愛下廚，也希望未來有機會親自為長者準備餐點，笑說：「以前做菜下手有點重，老公都要配三碗飯。」幽默發言逗得現場笑聲不斷，也展現她私下親切的一面。

談到這次首度以個人身分推出單曲〈真心的擁抱〉，蜜雪坦言心情相當特別，「這次出單曲是一個人，史上第一次。」她表示，過去一直有搭檔薇琪在身邊，如今獨自站上舞台，難免感到些許孤單，不過薇琪也第一時間給予支持與鼓勵，對她說「加油」，讓她十分感動。至於團體未來是否有合體計畫，蜜雪也不諱言現實考量，「2年前就出了一張紀念專輯，現在要再合體覺得困難重重，因為她現在帶小孩真的很辛苦」。

廣告 廣告

蜜雪透露好友蕭亞軒近況。（圖／常朝貴攝）

此外，蜜雪與多年好友蕭亞軒（Elva）的情誼也備受關注。Elva自2022年因右髖關節骨折，傷勢反覆，前後共動了5次手術。被問及好友近況，蜜雪表示兩人一直保持聯絡，並開心透露：「很期待她在湖南衛視的跨年演出，她最近狀況很好，好多了。」

至於Elva的感情狀態，蜜雪則低調帶過，稍作停頓後回應：「她真的很期待跨年演出，歌曲超好聽的。」蜜雪也透露Elvea已經聽過自己的新歌，直誇「很抓耳」，並笑說：「我們就是20幾年的好朋友，平常都會聚。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／樂天女孩再爆離隊潮！未續約名單曝光 新球季未開已走7人

獨家／曾與男神彭于晏交往 林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

張文砍人釀4死11傷！網問「若開車撞死他會怎樣？」 律師解答：恐淪被告