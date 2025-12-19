蕭亞軒傷癒後.宣布正式於31日復出做跨年演出

取自蕭亞軒IG

蕭亞軒（Elva）在2015年底參與台北跨年晚會後，已10年沒有跨年演出，Elva（19日）傳來震撼好消息，宣布31日將登上湖南衛視跨年晚會，讓歌迷非常期待。

蕭亞軒這幾年頻繁為舊疾（包括髖關節傷勢、練舞舊傷）動手術、身體需長時間休養，近期已多次在中國錄製節目、出席活動，但一直未公開大型演出。 對於Elva此次跨年演出相關細節，她的經紀人稍早回應《鏡報》透露，Elva處理編曲到半夜，目前仍在休息中，「晚一點再回覆，不好意思。」

根據《鏡報》報導，蕭亞軒於2022年發現右髖關節骨折，當時卻因既定工作行程已排滿，即便疼痛到影響行走，仍靠著止痛藥硬撐上工。那段時間Elva並未對外多說，只想把該完成的責任做到最後，卻也因此錯過了最理想的治療時機。

手術後復原過程不如預期，傷勢反覆，前後共進行了五次手術，每一次都伴隨至少三個月以上的復健期，對身心都是極大考驗。

那段期間，Elva不只承受身體疼痛，也曾一度陷入低潮。對一個把生命幾乎都交給表演的人來說，內心的恐懼，外人難以想像。好友蜜雪也曾陪伴進出醫院，看著她躺在病床上接受治療，「真的很心疼，但她又很堅強」。 Elva重返跨年舞台的消息傳出後，歌迷紛紛在她的社群留言，「尖叫聲」、「我們都在等妳的演唱會」、「太期待了」，狂歡天后回歸；Elva也興奮寫下：「新年伊始，全新舞台出發！唱給你們聽！」