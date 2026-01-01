蕭亞軒回來了 喊話演唱會見

終於盼到天后Elva蕭亞軒！時隔14年，她再度登上跨年舞台，於湖南衛視跨年演唱會霸氣連唱10分鐘，並無預警喊話：「演唱會見！」瞬間引爆歌迷期待。

蕭亞軒將這場跨年舞台命名為「LOVELVA」，象徵她在多年音樂作品與人生歷程中累積的情感能量。她登台帶來〈表白〉、〈愛的主打歌〉等代表作嗨翻全場，並首度獻唱〈遺失的心跳〉。她曾分享，過去某次巡演正值跨年夜，卻因演出而錯過母親的來電；這段真實而私密的記憶，如今被轉化並融入「LOVELVA」的舞台中，讓表演不再只是經典歌曲的重現，而是一場關於陪伴、錯過與釋懷的情感對話。

廣告 廣告

5萬人齊唱〈主打歌〉

正因跨年這個特殊的時間節點，整段演出更被賦予了「放下過去、用愛迎向未來」的深意，為嶄新的2026年注入溫柔卻堅定的力量。壓軸登場的〈愛的主打歌〉，採用花車巡迴式舞台動線設計，強化與觀眾間的互動感。隨著唱跳段落層層推進，現場氣氛持續沸騰，5萬人齊聲大合唱的畫面震撼全場，不少觀眾紛紛直呼：「完全是售票演唱會等級的演出。」

為呈現完美演出，蕭亞軒提前投入大量心力準備，深度參與音樂與舞台的整體構思，從編曲調整、唱跳細節的排演、現場節奏與肢體表達的精準拿捏，皆展現她對舞台的成熟掌控力。造型方面同樣延續鮮明的時尚風格，盡顯自我態度與強大氣場。

演出結束後，「蕭亞軒要開演唱會了」關鍵字迅速登上微博熱搜，粉絲無不期盼她能盡早釋出相關訊息，顯見天后的人氣與魅力依舊不減。