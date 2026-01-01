蕭亞軒回來了！重返跨年舞台「連唱18分鐘」 驚喜預告：演唱會見

藝人蕭亞軒2025年12月31日睽違14年登上大陸湖南衛視跨年演唱會舞台，一登場便「女王氣場」全開。在連唱18分鐘讓粉絲嗨翻全場後，她直接喊話：「演唱會見！」讓歌迷相當期待。

蕭亞軒此次跨年演出以《LOVELVA》為名，核心概念圍繞「愛」展開，將她多年音樂作品與人生歷程中累積的情感能量，轉化為一段具敘事性的舞台表達。整組表演由〈表白〉、〈遺失的心跳〉、〈愛的主打歌〉3首代表作品串聯而成，層層推進的情緒編排與結構設計，讓不少觀眾指出，這不只是金曲回顧，而是一場「以蕭亞軒歷年作品為線索，卻遠遠超越懷舊價值的經典舞台」。更有觀眾形容，這是Y2K時代代表作在當下舞台的一次能量重啟與全面爆發。

廣告 廣告

蕭亞軒與5萬觀眾大合唱〈愛的主打歌〉。（圖／華納音樂提供）

蕭亞軒跨年舞台直逼演唱會等級。（圖／華納音樂提供）

在整組表演中，〈遺失的心跳〉首次登上跨年舞台，成為情緒轉折與情感厚度的重要關鍵。歌曲所承載的遺憾、思念與內在情緒，與蕭亞軒個人生命經歷形成細膩呼應。她曾分享，過去一次巡演正值跨年夜，卻因演出而錯過母親的來電。這段真實而私密的記憶，也被自然轉化並融入《LOVELVA》舞台，讓表演不再只是經典歌曲的呈現，而成為一場關於陪伴、錯過與釋懷的情感對話。正因跨年這個特殊時間節點，整段演出進一步被賦予「放下過去、用愛迎向未來」的情感意義，為即將到來的2026年注入溫柔卻堅定的力量。

壓軸登場的〈愛的主打歌〉，採用花車巡迴式舞台動線設計，強化表演與觀眾間的互動感，5萬人齊聲大合唱的畫面震撼全場。不少觀眾在社群平台直呼：「完全是售票演唱會等級！」

蕭亞軒連續唱跳18分鐘。（圖／華納音樂提供）

為呈現這場完整演出，蕭亞軒提前投入大量準備，深度參與音樂與舞台整體構思，從編曲結構調整、唱跳細節反覆排演，到現場節奏與肢體表達的精準拿捏，皆展現她對舞台的成熟掌控力。造型方面同樣延續她鮮明、時尚的風格。

延伸閱讀

彰化重大火警！「工廠全面狂燃」狀況危急

快訊/瑞士滑雪勝地酒吧驚傳爆炸！至少10死、傷亡恐持續攀升

高雄起風了？柯志恩大喊：2027元旦大家一起在市府前升旗