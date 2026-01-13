蕭亞軒小16歲前男友成二寶爸！黃皓三年「狂飆人生進度」超猛

娛樂中心綜合報導

蕭亞軒與男藝人黃皓熱戀3年後在2021年分手。（圖／翻攝自翻攝自蕭亞軒微博）

天后蕭亞軒的戀情向來備受矚目，近日年紀小她16歲的前男友黃皓，已悄然走入人生另一個全新階段。他透過社群平台分享喜訊，正式宣布即將迎接第二個孩子，短短三年間接連迎來新生命，人生進度之快，引發外界傻眼。

黃皓與蕭亞軒於2019年公開戀情，這段相差16歲的姐弟戀一度成為話題焦點，兩人交往約三年後於2021年畫下句點。分手後，雙方逐漸淡出彼此生活，也各自回歸不同人生軌道，而感情狀態向來低調的黃皓，更鮮少再對外談及私生活。

黃皓大方宣布自己成為二寶爸。（圖／翻攝自翻攝自黃皓微博）

直到2023年，黃皓被外界發現已悄悄與一名大他7歲、長年定居加拿大的華人女性完成婚姻登記，兩人原本就是鄰居，從相識到相戀一路相當低調，婚後選擇遠離鎂光燈，專心經營家庭生活。隔年2024年3月，黃皓才首度在社群平台曬出嬰兒腳丫的照片，正式對外宣布升格當爸，喜訊一出，也讓不少網友驚訝他早已轉換人生節奏。

而在成為新手爸爸還不到一年後，黃皓近日再度傳來好消息。他於社群平台簡短寫下「感謝生命的贈予，我們有二寶了」，證實家中即將迎來第二位新成員。貼文中更大方分享得知太太懷孕當下的反應，情緒激動到當場落淚，畫面流露出滿滿喜悅與感動。

