蕭亞軒小16歲舊愛再傳喜訊！分手3年喊「二寶來了」

蕭亞軒舊愛黃皓閃婚再報喜，分手3年升格2寶爸。（圖／微博 蕭亞軒、黃皓Justin）

女星蕭亞軒2019年公開認愛小16歲的大陸男友黃皓，還一度簽下男方為旗下藝人，但戀情維持不到4年，蕭亞軒2023年宣布恢復單身，黃皓則閃婚當爸，傳聞與愛妻曾是鄰居。想不到黃皓進度神速，2024年3月才迎來大寶，本月12日又再度公布喜訊，嗨喊：「有二寶了。」

黃皓12日在社群上傳影片，透露愛妻先前被網友懷疑有身孕，但愛妻自己未察覺異狀，於是起床梳洗時就用驗孕棒測試，想不到愛妻一看到結果，表情瞬間傻住，一開始難以置信地反覆檢查，甚至驚訝到語無倫次：「我手現在在抖，Justin（黃皓）現在還不知道。」

黃皓與愛妻拍影片宣布喜訊。（圖／微博 黃皓Justin）

接著愛妻故作神祕向黃皓宣布喜訊，黃皓得知後立刻興奮擁抱愛妻，惹得愛妻忍不住落淚，坦言「可能就是帶崽崽這一路，做媽媽真的太辛苦了」，但整理好情緒後依然表示願望成真，黃皓則開心發文：「感謝命運的餽贈，我們有二寶了，2026越來越好。」

消息曝光後，立刻吸引網友留言祝福，「恭喜」、「進度也很神速，這麼快就要當二寶爸了」、「還沒出生就替你們開心有高顏值的寶寶」、「看起來挺配的，祝一家四口幸福，可以湊個好字」、「黃皓是很好的一個人，夫妻倆很般配，現在有了兩個寶寶，一定要一直幸福下去」。

