蕭亞軒小16歲舊愛「飆進度」！黃皓結婚3年喜迎二寶

娛樂中心／饒婉馨報導

天后蕭亞軒（Elva）小16歲的前男友黃皓（Justin），近年逐漸淡出演藝圈並移居加拿大。他繼 2023 年閃婚、隔（2024）年喜迎愛子後，近日他再度透過社群平台官宣，證實妻子懷上二寶，達成「三年抱倆」的神速進度。他在分享得知喜訊時激動落淚的畫面，明顯可見他十分享受如今的家庭生活。





蕭亞軒昔交往小16歲前男友成二寶爸！黃皓「3年抱倆」狂飆人生進度…

黃皓（左圖左、右圖左）愛妻云云（左圖右、右圖右）近日傳出懷孕喜訊，是他們婚後第二個孩子。（圖／翻攝自黃皓小紅書）

2023 年，黃皓傳出與長年定居加拿大的鄰居女性完成婚禮，對象是一名大他 7歲的華人。兩人婚後生活極度低調，刻意避開鎂光燈焦點，直到 2024 年 3 月，黃皓首度公開分享嬰兒腳丫照片，外界才得知他已正式成為新手爸爸，感嘆其生活步調轉變之快。然而，升格人父後不到一年，黃皓近期再度透過社群平台宣布，即將迎來家中的第二名成員。他寫下「感謝命運的饋贈」，分享了二度當爸的喜悅；他更發出得知妻子懷孕當下，自己激動落淚的影片，展現出他對於目前家庭生活的珍惜與對新生命的期待。

黃皓（左圖左）、天后蕭亞軒（左圖右）戀愛約3年，於2021年結束；2023年男方與圈外女友結婚，隔年2024年就成為新手爸爸。（圖／翻攝自小紅書）

當時年僅 24 歲的黃皓與天后蕭亞軒相差 16 歲，年齡差距與外型一度成為外界熱議焦點。交往期間，蕭亞軒不僅帶著他跨足演藝圈，更共同錄製實境秀節目大方放閃；然而，這段既是伴侶又是老闆與員工的關係，在磨合3年後，終究因性格與未來規劃不同，於 2021 年宣告結束。分手後，雙方各自回歸不同的人生軌道，如今黃皓已成幸福人父，人生進度相當飛快。

原文出處：蕭亞軒小16歲前男友再傳喜訊！黃皓結婚3年「狂飆進度」晉升二寶爸

