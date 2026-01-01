蕭亞軒復出參加跨年「經典歌全開麥」 激動哽咽宣布好消息

蕭亞軒復出首次跨年秀，勁歌熱舞掀收視高峰。（資料圖／華納音樂提供）

「時尚舞后」蕭亞軒前幾年因身體狀況進入很長一段休養期，期間也不斷釋出復出的決心，但直到去（2025）年才正式回歸舞台，不僅在節目《讓我來唱》擔任導師，還睽違10多年登上湖南衛視跨年，一出場隨即掀起熱烈討論，更驚喜宣布巡演的好消息。

蕭亞軒31日晚間11點多在湖南跨年晚會亮相，只見她身穿白襯衫、皮外套搭配寬鬆長褲，放下一頭長髮並戴著牛仔帽，全身皮革、黑色系的造型十分帥氣，一登場就帶來經典歌曲〈表白〉，立刻掀起全場觀眾歡呼，在場的其他藝人嘉賓也相當興奮。

接著蕭亞軒又陸續演唱〈遺失的心跳〉、〈愛的主打歌〉，一連串約10分鐘的勁歌熱舞，從舞台尾端一路跳到接近觀眾席，最後還一度哽咽唱不下去，聽見大家一起合唱的聲音，她才強忍激動情緒嗨喊：「I Love You.謝謝你們。演唱會見！」

復出的首場跨年秀片段曝光後，引來大批網友大讚，「看到如此頑強的站在舞台上，已經哭死了」、「同時期全頻道收視第一」、「做了5次髖關節還能跳得這麼厲害，真的不得不佩服」、「表白那段solo舞蹈，卡點和律動都好看哭」、「女王回來了」，同時蕭亞軒也在社群發文：「2026 stay gold, keep shining（2026忠於自我，保持閃耀）」，令粉絲十分期待未來的更多演出。

