蕭亞軒登湖南衛視唱跨年

蕭亞軒2021年因被愛犬咬傷，臉部造成嚴重傷疤，2022年又因髖骨關節骨折，前後經歷5次開刀手術和復健，前陣子才復工，登上大陸選秀節目《讓我來唱》擔任導師，讓不少粉絲迫不及待敲碗回歸歌壇。她一直未有公開大型演出，這回終於傳來好消息，將於31日登上湖南衛視跨年舞台，和粉絲迎接新年。

對此，蕭亞軒透過經紀公司回應：「接到跨年演出的邀約非常興奮，也格外珍惜這個能再次與大家相見的機會。在身體逐步恢復過程中，希望能透過每一次真誠的舞台表演，把一路以來大家給我的支持、鼓勵與陪伴，化成最直接的感謝與愛，回到舞台上送給大家。」

除了跨年演出，蕭亞軒也分享新專輯進度：「目前持續投入新專輯的製作與巡演規劃，仍需要一些時間，還請大家耐心等待；謝謝大家一直以來的關心與支持，這份溫暖是我前進的力量。」

事實上，蕭亞軒上個月才迎來出道26周年，當時她感性發文向粉絲喊話：「我不再只是一個唱歌的女孩，我成為了一個懂得為自己而戰、為自己而活的女性...未來，我會帶著更勇敢的靈魂站上舞台，帶著更自由的心迎向每一次開始。」