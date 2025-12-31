蕭亞軒相隔10年「天后回歸」跨年舞台 連唱4首驚人狀態曝光！嗨喊：演唱會見

蕭亞軒相隔10年回歸跨年舞台。翻攝微博

46歲的蕭亞軒（Elva）2022年在金曲獎上喊話：「Elva is back！」許多粉絲都期待她回歸舞台，終於在2026年湖南衛視跨年演唱會上重出江湖，連唱18分鐘讓粉絲嗨翻，最後更喊話：「演唱會見！」讓歌迷相當期待。

蕭亞軒因髖骨關節骨折，歷經5次手術，過程辛苦，好不容易重回舞台，是她相隔10年再度演唱跨年場，而在湖南衛視跨年則是14年前。她登台前也在社群上發出彩排照，並說：「2025走過所有試煉，2026迎接更好的旅程。」、「2026 stay gold, keep shining.」

蕭亞軒喊話粉絲演唱會見。翻攝微博

連唱4首經典歌！網讚：狀態太好

這次表演，蕭亞軒一共演唱4首經典歌曲，包括 〈表白〉、〈突然想起你〉、〈遺失的心跳〉、〈愛的主打歌〉，網友大讚：「蕭亞軒的歌永不過時，一出場就是王炸。」、「天后歸位，音色流氓回來了。」、「蕭亞軒回來了！狀態太好了！」、「恭迎天后Elva回歸！」



