蕭亞軒真的回來了！唱跨年演唱會陪粉絲 官宣時間地點

記者鄭尹翔／台北報導

藝人蕭亞軒在社群媒體限時動態正式宣布，今年將和粉絲們一起跨年，受邀在湖南衛視的跨年演唱會舞台，這也是她沉寂歌壇多年來，首度唱跨年。

近年蕭亞軒因為右髖關節骨折，為了治療和復健，就吃足苦頭，兩年半內經歷五次手術，儘管如此也沒有讓她放棄重返舞台的決心。

蕭亞軒自從在金曲獎舞台宣布回歸後，不少粉絲都努力敲碗，期待可以趕快看到蕭亞軒的演出，而如今也將如願以償，除了在綜藝實境選秀節目之外，如今也能看到蕭亞軒站上演唱會萬人大舞台，想必離舉辦個人演唱會的時間也不遠了

蕭亞軒宣布唱跨年。（圖／翻攝自蕭亞軒IG)

