蕭亞軒真的back了！睽違14年唱跨年 揭開心中私密記憶

【緯來新聞網】蕭亞軒（Elva）睽違14年於2025年最後一天站上跨年舞台，登上中國湖南衛視跨年演唱會，更親力親為投入準備，不管從舞台構思或是服裝，都有她的巧思，一登場就展現女王氣勢，一連嗨唱18分鐘，此次演出更被視為她回歸開唱的指標表演，「蕭亞軒要開演唱會了」還成了跨年夜的關鍵字之一。

蕭亞軒回歸歌迷相當貫注。（圖／華納音樂提供）

本次跨年舞台以「LOVELVA」為名，核心概念圍繞「愛」展開，將蕭亞軒多年音樂作品與人生歷程中累積的情感能量，轉化為一段具敘事性的舞台表達。整組表演由〈表白〉、〈遺失的心跳〉、〈愛的主打歌〉3首代表作品串聯而成。



在整組表演中，〈遺失的心跳〉首次登上跨年舞台，歌曲所承載的遺憾、思念與內在情緒，與蕭亞軒個人生命經歷形成細膩呼應。她曾分享，過去一次巡演正值跨年夜，卻因演出而錯過母親的來電，這段真實而私密的記憶，被融入在「LOVELVA」的舞台中，讓表演不再只是經典歌曲的呈現，成為一場關於陪伴、錯過與釋懷的情感對話。

蕭亞軒一連唱了許多招牌歌曲。（圖／翻攝芒果TV）

壓軸登場〈愛的主打歌〉，採用花車巡迴式舞台動線設計，強化表演與觀眾間的互動感，隨著唱跳段落層層推進，現場氣氛被持續點燃，現場5萬人齊聲合唱，畫面相當震撼。為呈現這場演出，蕭亞軒提前投入大量準備，深度參與音樂與舞台整體構思，從編曲結構調整、唱跳細節反覆排演，展現她對舞台的成熟掌控力。造型方面同樣延續鮮明時尚風格，無論剪裁、材質或視覺呈現，都放大強調自我態度與舞台氣場。

