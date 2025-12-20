蕭亞軒睽違10年宣布重返跨年舞台 年底「選這場」現身

天后蕭亞軒（Elva）2021年因被愛犬咬傷，臉部造成嚴重傷疤，隔年又因髖骨關節骨折，動了5次手術，包括更換人工關節，還有術後的漫長復健。今年傳出她睽違10年要再度登上跨年舞台，選定大陸湖南衛視及芒果TV共同舉行的跨年晚會，讓粉絲超級期待。

蕭亞軒透過經紀公司回應：「接到跨年演出的邀約非常興奮，也格外珍惜這個能再次與大家相見的機會。在身體逐步恢復的過程中，希望能透過每一次真誠的舞台表演，把一路以來大家給我的支持、鼓勵與陪伴，化成最直接的感謝與愛，回到舞台上送給大家。」

廣告 廣告

至於大家最關注的新作品，蕭亞軒也不忘表示：「目前也持續投入新專輯的製作與巡演規劃中，仍需要一些時間完成，還請大家耐心等待。謝謝大家一直以來的關心與支持，這份溫暖是我前進的力量。」

蕭亞軒先前最近一次參加跨年晚會是2015年的台北場跨年，上月她回應出道26周年粉絲們的祝賀，她在社群網站寫下：「我不再只是一個唱歌的女孩，我成為了一個懂得為自己而戰、為自己而活的女性。那些跌倒、那些破碎、那些沉默與重生，都讓我更明白自己的聲音是什麼、力量從哪裡來。」並謝謝大家始終相信她，未來她會帶著更完整真實的自我、和更勇敢的靈魂及自由的心迎向新開始。

更多中時新聞網報導

汽車隔熱紙透光率 合規才能領牌

宋偉恩沉浸推理實境 曝自己最大缺點

振興醫院普發2萬 年終6個月