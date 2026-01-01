蕭亞軒睽違14年登湖南衛視跨年 驚喜宣告：演唱會見！

睽違14年，蕭亞軒登上湖南衛視跨年舞台。（圖／華納音樂提供）

睽違14年，蕭亞軒（Elva）於跨年夜再次登上湖南衛視舞台，以精心打造的「LOVELVA」組曲點燃全場。長達10分鐘的勁歌熱舞演出，不僅引爆全網討論，關鍵字「蕭亞軒要開演唱會了」更強勢衝上微博熱搜，展現其無可取代的樂壇指標地位。

本次舞台核心概念圍繞「愛」展開，Elva 親自深度參與編排，連唱〈表白〉、〈遺失的心跳〉、〈愛的主打歌〉三首經典。其中，〈遺失的心跳〉首登跨年舞台，她將對已故母親的思念轉化為舞台語言，在跨年這感性時刻，與觀眾達成關於陪伴與釋懷的情感共鳴。

廣告 廣告

蕭亞軒湖南衛視跨年登上微博熱搜。（圖／華納音樂提供）

壓軸曲目〈愛的主打歌〉配合花車巡遊動線，讓現場五萬人齊聲大合唱，氛圍感直逼售票演唱會等級。Elva以俐落時尚造型與精準的肢體掌控力，宣告Y2K能量的全面重啟。演出尾聲，她熱血喊話：「演唱會見！」再度正式宣告回歸舞台。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣

演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴

不是空服員、老師！日男「最想結婚女性職業」排行出爐 冠軍2條件不意外