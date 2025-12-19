蕭亞軒終於回來了！宣布中國開唱跨年 霸氣喊話：全新舞台出發

記者趙浩雲／台北報導

天后蕭亞軒（Elva）2022年因髖骨關節骨折停工，歷經5次開刀手術與積極復健後，今年6月在中國選秀節目《讓我來唱》擔任導師正式復出，讓粉絲很期待天后是否會在台灣公開活動，今（19）日她在臉書宣布，今年跨年將會在中國進行表演。

外界相當關心蕭亞軒的身體狀況與復出進度。今年6月，她先在中國選秀節目《讓我來唱》擔任導師，正式宣告回歸螢光幕前，也讓粉絲期待是否能再度在大型舞台上看到她的演出。

蕭亞軒宣布在中國唱跨年。（圖／翻攝自臉書）

蕭亞軒今（19）日透過臉書公布最新動向，證實將於今年跨年在中國湖南衛視登台演出，並寫下：「新年伊始，全新舞台出發！唱給你們聽。」消息一出立刻引發粉絲熱議，不少人直呼期待已久，也關心她的身體狀況是否已完全恢復。

對此，粉絲也紛紛喊話，希望天后可以開演唱會「等妳開演唱會等好久了」、「我們最愛的亞軒終於回來了」、「可以開演唱會嗎？等好久了」。

